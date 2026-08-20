Sismo de magnitud 7.2 se registró en Ayacucho este jueves 20 de agosto | Imagen: IGP
Sismo de magnitud 7.2 se registró en Ayacucho este jueves 20 de agosto | Imagen: IGP
Por Redacción EC

Un fuerte sismo de magnitud 7.2 se registró en la tarde de este jueves 20 de agosto en el departamento de Ayacucho, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales de comunicación oficiales.