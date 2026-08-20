Un fuerte sismo de magnitud 7.2 se registró en la tarde de este jueves 20 de agosto en el departamento de Ayacucho, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales de comunicación oficiales.

El evento telúrico ocurrió a la 1:00 p.m. y su epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0568

Fecha y Hora Local: 20/08/2026 13:00:16

Magnitud: 7.2

Profundidad: 108km

Latitud: -14.70

Longitud: -73.78

Intensidad: III-IV Coracora

Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacuchohttps://t.co/EXEv0iY0Ur — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 20, 2026

De acuerdo con el IGP, el temblor tuvo una profundidad de 108 kilómetros y se registró con una intensidad máxima de III - IV en CoraCora.

Además, el reporte del IGP determina las coordenadas geográficas del epicentro en una latitud de -14.70 y una longitud de -73.78.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, indicó a Canal N que, debido a los 108 kilómetros de profundidad del sismo, la percepción de este “ha sido bastante grande”.

Detalló que el evento telúrico fue sentido en la parte norte de Arequipa, en Ica y en Abancay, así como en Lima. “Por la información que hemos recolectado hasta el momento, la población ha salido bastante asustada a las calles, pero no ha pasado algo más crítico, esperemos que sea así”, indicó el titular del IGP.

En RPP Noticias se informó que el temblor también se sintió en otras partes del centro y sur del país como Cusco e Ilo.

Se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades del Indeci y de Ayacucho para determinar la magnitud de los daños causados por el fuerte sismo.

Alcalde de Parinacochas pide ayuda

El alcalde de la provincia de Parinacochas, Tony Reyes Anampa, solicitó apoyo de las autoridades regionales y nacionales tras registrarse un sismo de magnitud 7.2 en la región de Ayacucho.

Reyes Anampa exhortó a activar los niveles de ayuda debido a que los inmuebles locales al norte de Coracora son mayoritariamente de adobe y calamina, haciéndolos susceptibles ante la emergencia.

El burgomaestre expresó su expectativa de que no se reporten pérdidas de vidas humanas en la zona afectada.

No genera alerta de tsunami

En su cuenta de Facebook, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, informó que el sismo de magnitud 7.2 registrado esta tarde en Ayacucho no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

Información de la Marina de Guerra del Perú

El IGP recordó a la población que es el único organismo del Estado peruano encargado de emitir información sísmica oficial a través de su red de estaciones.

Asimismo, instó a los ciudadanos a no prestar atención a noticias falsas, reiterando que los sismos no se pueden predecir bajo ningún método científico actual.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO.

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