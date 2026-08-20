Un nuevo sismo de magnitud 4.0 se registró a las 8:24 p. m. de este jueves 20 de agosto en la provincia de Parinacochas, en Ayacucho, con un epicentro localizado a 26 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), este movimiento telúrico presentó una profundidad de 116 kilómetros. Fue localizado a una latitud de -14.79 y longitud de -73.84.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0570

Fecha y Hora Local: 20/08/2026,20:24:18

Magnitud: 4.0

Profundidad: 116 km

Latitud: -14.79

Longitud: -73.84

Referencia: 26 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacuchohttps://t.co/u6x1z0ZKrZ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 21, 2026

El temblor corresponde a una réplica del terremoto de magnitud 7.2 registrado horas antes, a la 1:00 p. m., en la misma zona, movimiento que dejó al menos tres personas heridas, daños en viviendas y afectaciones en servicios básicos.

La plataforma de monitoreo Asismet señaló que se han identificado al menos 10 réplicas de muy pequeña magnitud a través del sismógrafo ubicado en Sara Sara, precisando que “todas resultaron imperceptibles para la población y, por ese motivo, el IGP no las reportó dentro de sus registros públicos”.

Hasta el momento, las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños materiales de consideración, ni víctimas mortales.

Las instituciones oficiales recomendaron a la población mantener la calma, ubicar las zonas seguras dentro del domicilio y contar con una mochila de emergencia equipada con botiquín, alimentos no perecibles, agua y artículos de comunicación.

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Como se recuerda, un fuerte sismo de magnitud 7.2 se registró en el departamento de Ayacucho, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales de comunicación oficiales.

El evento telúrico ocurrió a la 1:00 p.m. y su epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas. El evento telúrico fue sentido en la parte norte de Arequipa, en Ica y en Abancay, así como en Lima.

De acuerdo con el IGP, el temblor tuvo una profundidad de 108 kilómetros y se registró con una intensidad máxima de III - IV en Coracora. Horas después, a las 4:30 p.m., se reportó una réplica de magnitud 4.2 en la misma zona.