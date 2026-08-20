Nuevo sismo de magnitud 4.0 se registró en Ayacucho. (Foto: IGP)
Nuevo sismo de magnitud 4.0 se registró en Ayacucho. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo de magnitud 4.0 se registró a las 8:24 p. m. de este jueves 20 de agosto en la provincia de Parinacochas, en Ayacucho, con un epicentro localizado a 26 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora.

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