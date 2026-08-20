Un nuevo sismo de magnitud 4.2 se registró a las 4:30 p. m. de este jueves 20 de agosto en la provincia de Parinacochas, en Ayacucho, con un epicentro localizado a 28 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), este movimiento telúrico presentó una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de III en Coracora dentro de la escala de Mercalli Modificada.

El temblor corresponde a una réplica del terremoto de magnitud 7.2 registrado horas antes, a la 1:00 p. m., en la misma zona, movimiento que dejó personas heridas, daños en viviendas y afectaciones en servicios básicos.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0569

Fecha y Hora Local: 20/08/2026 16:30:31

Magnitud: 4.2

Profundidad: 108km

Latitud: -14.77

Longitud: -73.83

Intensidad: III Coracora

Referencia: 28 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacuchohttps://t.co/0qhdP0TYgU — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 20, 2026

Terremoto en Ayacucho: Estos son los daños que dejó el fuerte movimiento sísmico

Según el reporte preliminar, tres establecimientos de salud resultaron afectados en Ayacucho y otro en Pichari, mientras que la infraestructura del Hospital Regional del Cusco presentó daños estructurales por la fuerza de las ondas sísmicas.

Asimismo, en Puquio se reportaron ocho viviendas con rajaduras, mientras que en Coracora dos personas resultaron heridas al caer durante la evacuación de los pobladores.

Además, el COEN informó que el terremoto ocasionó un corte de energía eléctrica en la provincia de Nazca, Ica, afectando a cerca de 6 mil usuarios.

Por su parte, la plataforma de monitoreo Asismet señaló que se han identificado al menos 10 réplicas de muy pequeña magnitud a través del sismógrafo ubicado en Sara Sara, precisando que “todas resultaron imperceptibles para la población y, por ese motivo, el IGP no las reportó dentro de sus registros públicos”.

Hasta el momento, las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños materiales de consideración, ni víctimas mortales.

Las instituciones oficiales recomendaron a la población mantener la calma, ubicar las zonas seguras dentro del domicilio y contar con una mochila de emergencia equipada con botiquín, alimentos no perecibles, agua y artículos de comunicación.