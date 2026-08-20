Este movimiento telúrico corresponde a una réplica de la secuencia sísmica registrada horas antes, tras el terremoto de magnitud 7.2 que remeció la misma provincia. | Foto: IGP (Web Captura)
Este movimiento telúrico corresponde a una réplica de la secuencia sísmica registrada horas antes, tras el terremoto de magnitud 7.2 que remeció la misma provincia. | Foto: IGP (Web Captura)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo de magnitud 4.2 se registró a las 4:30 p. m. de este jueves 20 de agosto en la provincia de Parinacochas, en Ayacucho, con un epicentro localizado a 28 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.