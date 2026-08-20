Temblor de magnitud 7.2 generó daños en inmuebles y desprendimientos de tierra y piedras. (Ozono TV /Facebook)
Temblor de magnitud 7.2 generó daños en inmuebles y desprendimientos de tierra y piedras. (Ozono TV /Facebook)
Por Redacción EC

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), general Luis Vásquez, presentó un reporte preliminar de daños por el sismo de magnitud 7.2 que sacudió hoy la región Ayacucho, donde se precisan inmuebles afectados, personas heridas y adicionalmente un corte de luz en Nazca.

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