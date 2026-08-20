El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), general Luis Vásquez, presentó un reporte preliminar de daños por el sismo de magnitud 7.2 que sacudió hoy la región Ayacucho, donde se precisan inmuebles afectados, personas heridas y adicionalmente un corte de luz en Nazca.

En el distrito de Pullo, provincia de Parinacochas, se reportaron doce viviendas y una posta de salud afectadas. Asimismo, en la localidad de Puquio se identificaron ocho casas rajadas, mientras que en Coracora se registraron dos heridos por caídas ocurridas durante la evacuación de los ciudadanos.

El reporte preliminar registró tres instituciones de salud afectadas en el departamento de Ayacucho y un centro médico afectado en Pichari. Además, la propagación de las ondas sísmicas causó daños estructurales en la infraestructura física del Hospital Regional del Cusco.

Temblor de magnitud 7.2 generó daños en inmuebles y desprendimientos de tierra y piedras. (Ozono TV /Facebook)

Temblor de magnitud 7.2 generó daños en inmuebles y desprendimientos de tierra y piedras. (Ozono TV /Facebook)

El general Luis Vásquez enfatizó que estas cifras preliminares se encuentran en proceso de validación. “Seguimos monitoreando y a medida que pase el tiempo aquí pueden estar más daños en anexos más lejanos de Coracora”.

Sobre la cifra de heridos, Vásquez dijo que el Ministerio de Salud ha reportado dos heridos leves. “Solo han reportado en Coracora dos lesionados a la hora de tratar de evacuar. Minsa dice que están en evaluación la situación de estos dos lesionados”.

COEN reporta corte de luz en Nazca por temblor en Ayacucho

Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) precisó en su primer reporte que se registró un corte de luz en la provincia de Nazca, en Ica, que afectó a unos 6 mil usuarios producto del temblor de magnitud 7.2 que también se sintió en esta región.

Paralelamente, los equipos de gestión de riesgo municipales y las brigadas de respuesta siguen recorriendo las zonas afectadas para recopilar información. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos mantener la calma y preparar sus mochilas de emergencia ante posibles réplicas.

COEN Indeci reporta corte de luz en Nazca por temblor en Ayacucho.

Detalles del temblor de 7.2 en Ayacucho

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú, el temblor ocurrió este jueves 20 de agosto de 2026 a las 13:00:16 horas. El punto de origen del evento telúrico se ubicó exactamente a 35 kilómetros al norte de Coracora.

El sismo registró una profundidad de 108 kilómetros y coordenadas geográficas de latitud -14.70 y longitud -73.78. Además, el organismo estatal reportó que el movimiento alcanzó una intensidad de nivel tres a cuatro en la escala de Mercalli modificada en Coracora.

Este sismo ocurre en un país caracterizado por su alta sismicidad debido a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana. Horas antes de este evento, se registró otro temblor de magnitud 3.6 a las 08:29 horas en el distrito de Ocoña, en la provincia de Camaná.