Sismo en Ayacucho dejó tres heridos y 22 viviendas y seis colegios afectados. Foto: difusión
Sismo en Ayacucho dejó tres heridos y 22 viviendas y seis colegios afectados. Foto: difusión
Por Redacción EC

Un total de 12 establecimientos de salud resultaron afectados tras el sismo de magnitud 7.2 registrado este jueves en Ayacucho, informó el Ministerio de Salud (Minsa). Del total, 10 se encuentran en Ayacucho y dos en Cusco.

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