Un total de 12 establecimientos de salud resultaron afectados tras el sismo de magnitud 7.2 registrado este jueves en Ayacucho, informó el Ministerio de Salud (Minsa). Del total, 10 se encuentran en Ayacucho y dos en Cusco.

De acuerdo con el reporte preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia (COE Salud), pese a las afectaciones registradas, todos los establecimientos permanecen operativos, por lo que continúan brindando atención a la población.

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Perú sumó un nuevo sismo en las últimas semanas, esta vez en Ayacucho de grado de 7.2. Semanas atrás, en Junín se reportó daños a infraestructura. | Andina

El Minsa señaló que la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) mantiene un monitoreo permanente de la emergencia y coordina las acciones de respuesta con las autoridades sanitarias de Ayacucho y de las regiones cercanas.

Tres personas fueron atendidas

Como parte de la atención desplegada tras el movimiento telúrico, tres personas resultaron lesionadas y recibieron atención médica, según el reporte preliminar del COE Salud.

La entidad indicó que continúan las evaluaciones de daños y necesidades para determinar las condiciones de los establecimientos afectados y garantizar la continuidad de los servicios de salud.

Temblor de magnitud 7.2 generó daños en inmuebles y desprendimientos de tierra y piedras. (Ozono TV /Facebook)

Sismo tuvo epicentro cerca de Coracora

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó que el sismo ocurrió aproximadamente a la 1:00 p. m. y tuvo una magnitud de 7.2. El epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, Ayacucho.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de III-IV en Coracora. Además, fue percibido en el norte de Arequipa, Ica, Abancay y Lima.

Horas después, aproximadamente a las 4:30 p. m., el IGP reportó una réplica de magnitud 4.2 en la misma zona.

En tanto, el director de la Dirección Desconcentrada del Indeci de Ayacucho se desplazó hasta la zona de impacto junto con el gobernador regional para verificar la situación y coordinar las acciones de respuesta frente a la emergencia.