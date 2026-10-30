TANTA WAWA
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Por Redacción EC

Con el objetivo de salvaguardar la salud pública durante las festividades de Todos los Santos, un equipo multidisciplinario integrado por el Ministerio Público, la Policía Nacional, el área de Salud y la Municipalidad Provincial de Huamanga ejecutó un operativo preventivo de control sanitario en mercados y zonas comerciales de Ayacucho.

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