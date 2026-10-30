Con el objetivo de salvaguardar la salud pública durante las festividades de Todos los Santos, un equipo multidisciplinario integrado por el Ministerio Público, la Policía Nacional, el área de Salud y la Municipalidad Provincial de Huamanga ejecutó un operativo preventivo de control sanitario en mercados y zonas comerciales de Ayacucho.

Durante las inspecciones, las autoridades detectaron e incautaron una gran cantidad de tradicionales bizcochos “wawas” infestados con gorgojos, los cuales fueron destruidos de inmediato para evitar su comercialización.

En medio de estas acciones de fiscalización en la calle Santa Clara, el personal de control detectó un lote de bizcochos tradicionales de gran tamaño, mayormente conocidos como “wawas”, que se encontraron infestados de gorgojos en el local Tantawawa Mamá Lucy, según informó Rpp.

Estas acciones buscan concientizar e informar a los vendedores sobre la higiene de sus productos y neutralizar los riesgos sanitarios en esta concurrida festividad.

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