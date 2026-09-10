Tres efectivos de Alta Montaña participan en el rescate . Foto: El Comercio
Tres efectivos de Alta Montaña participan en el rescate . Foto: El Comercio
Por Redacción EC

En la región Áncash, un turista de nacionalidad francesa fue reportado como desaparecido tras realizar un vuelo en parapente desde la zona de alta montaña del nevado Alpamayo, en la provincia de Huaylas, a una altitud aproximada de 5.350 m s. n. m.

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