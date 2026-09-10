En la región Áncash, un turista de nacionalidad francesa fue reportado como desaparecido tras realizar un vuelo en parapente desde la zona de alta montaña del nevado Alpamayo, en la provincia de Huaylas, a una altitud aproximada de 5.350 m s. n. m.

La Policía Nacional del Perú (PNP), indicó que se trata de Pierre Jacky Marc (27), quien se lanzó en vuelo junto con otro ciudadano francés, Thomas Max Michel (31). Este último grabó los últimos segundos de vida de su compañero antes de desaparecer entre la neblina.

El sobreviviente pudo concretar el aterriza y luego caminó aproximadamente seis horas hasta encontrar señal para comunicar la emergencia a las autoridades mediante su equipo de comunicación.

La PNP sostuvo que, debido a las severas condiciones climáticas, las operaciones de búsqueda podrían comenzar durante la madrugada.

En tanto, la Asociación Socorro Andino Peruano informó que también participa en las labores para encontrar al andinista. La organización señaló que todavía no se cuenta con las coordenadas o ubicación GPS exacta del turista, aunque el equipo de rescate ya trabaja en una zona estimada.

El área de búsqueda estaría comprendida entre el campo alto y el campo base del Alpamayo, aproximadamente en dirección o en las proximidades de la laguna Arhuaycocha.

Accident en el Huascarán

Hace apenas un mes, un turista de nacionalidad chilena falleció y otro sobrevivió tras sufrir un accidente mientras realizaban actividades de montaña en el nevado Huascarán, ubicado en la región Áncash, informó la Región Policial Áncash.

Previamente, tres peruanos identificados como Alejandro Ugarte, Artidoro Gaitán y Saúl Mendoza quedaron incomunicados y reportados como desaparecidos desde el 14 de julio, aproximadamente a 6,300 metros sobre el nivel del mar, cerca del sector La Garganta.