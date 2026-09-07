Decenas de familias fueron afectadas debido a fuertes lluvias en Yurimaguas. (Foto: Hospital de Yurimaguas)
Decenas de familias fueron afectadas debido a fuertes lluvias en Yurimaguas. (Foto: Hospital de Yurimaguas)
Por Redacción EC

Una intensa jornada de lluvias registradas en Yurimaguas, en la provincia de Alto Amazonas, región Loreto, provocó la inundación de calles, viviendas y otros espacios de la ciudad. La fuerte precipitación generó una rápida acumulación de agua en distintos sectores y dificultó el tránsito de peatones y vehículos, mientras varias familias tuvieron que retirar el agua de sus inmuebles para evitar mayores daños en sus pertenencias.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: