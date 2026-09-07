Una intensa jornada de lluvias registradas en Yurimaguas, en la provincia de Alto Amazonas, región Loreto, provocó la inundación de calles, viviendas y otros espacios de la ciudad. La fuerte precipitación generó una rápida acumulación de agua en distintos sectores y dificultó el tránsito de peatones y vehículos, mientras varias familias tuvieron que retirar el agua de sus inmuebles para evitar mayores daños en sus pertenencias.

Uno de los puntos más afectados fue la calle Daniel Alcides Carrión, donde el nivel del agua alcanzó una considerable altura.

Las precipitaciones se produjeron después de varias semanas caracterizadas por altas temperaturas y escasez de lluvias en la zona

Las inundaciones también alcanzaron el acceso al área de emergencias del Hospital Santa Gema, obligando a los pacientes y acompañantes a desplazarse con el agua acumulada hasta las rodillas para ingresar al establecimiento de salud . El aniego generó preocupación entre quienes acudieron al nosocomio en busca de atención médica.

Las precipitaciones se produjeron después de varias semanas caracterizadas por altas temperaturas y escasez de lluvias en la zona.

El cambio repentino en las condiciones meteorológicas ocasionó una importante acumulación de agua y barro en diferentes puntos de Yurimaguas, afectando principalmente a sectores donde el drenaje resultó insuficiente para evacuar el volumen de agua registrado.

La torrencial lluvia provocó una considerable acumulación de agua dentro de la zona intervenida para la obra de alcantarillado del aeropuerto de Yurimaguas, dejando el área visiblemente anegada.

Ante la emergencia, brigadas locales iniciaron labores de evaluación para determinar la magnitud de los daños y brindar asistencia a las familias afectadas.

Mientras tanto, los vecinos permanecen atentos ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y solicitan la intervención de las autoridades para atender los puntos críticos, retirar el agua acumulada y reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

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