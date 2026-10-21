Gobierno brindará 140 mil atenciones a comunidades amazónicas de Loreto en la última campaña del año de PIAS.

El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y con el apoyo del Ministerio de Defensa (Mindef), puso en marcha la última campaña del año de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) en Loreto, con el despliegue de cuatro embarcaciones que brindarán más de 140 mil atenciones a más de 9 mil ciudadanos de comunidades amazónicas de difícil acceso.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales Martínez, y el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, lideraron la ceremonia de zarpe de las PIAS Ucayali II, Morona, Yahuas y Corrientes, realizada en las instalaciones de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA), en Iquitos.

Las plataformas recorrerán diversas localidades de la región hasta el 6 de diciembre y llevarán a bordo un paquete de servicios del Estado a comunidades donde la distancia y la geografía impiden una atención regular.

“Para el Gobierno del Perú, acercar el Estado a las comunidades más alejadas del país significa generar oportunidades y garantizar que todas las personas puedan acceder a servicios públicos, sin importar dónde vivan”, afirmó la ministra Canales durante el acto de zarpe.

También destacó el compromiso de la Marina de Guerra, del sector Defensa, cuya capacidad logística permite que las plataformas lleguen a las comunidades más remotas.

Por su parte, el titular de Defensa señaló que las Fuerzas Armadas están al servicio de todos los peruanos, en especial de quienes viven en las zonas más alejadas y vulnerables del país. “Para hacer posible esta labor, la Marina de Guerra pone a disposición su infraestructura naval, tripulaciones y experiencia en navegación amazónica”, remarcó Belaunde Llosa.

Un solo buque, múltiples servicios

En cada punto de atención, la población de las comunidades más alejadas podrá acceder a servicios de medicina general, odontología, obstetricia, laboratorio, control de crecimiento y desarrollo infantil, telemedicina con especialistas del Hospital Regional de Loreto, prevención del cáncer de cuello uterino y certificación de discapacidad.

Los ciudadanos también podrán tramitar y recibir su DNI, afiliarse al SIS, actualizar su clasificación socioeconómica y cobrar los subsidios de los programas Juntos, Pensión 65 y Contigo a través del Banco de la Nación.

Las campañas incluyen, además, asistencia legal y procesos de alimentos con la Corte Superior de Justicia de Loreto, trámites diversos mediante MAC Express y orientación para prevenir la violencia contra la mujer. La atención cuenta con intérpretes de lenguas indígenas u originarias del Ministerio de Cultura.

Las cuatro rutas

PIAS Ucayali II: 27 puntos de atención, más de 42 mil atenciones para cerca de 3 mil ciudadanos, hasta el 30 de noviembre.

PIAS Morona: 20 puntos, más de 30 mil atenciones para cerca de 3 mil ciudadanos, hasta el 30 de noviembre.

PIAS Yahuas: 33 puntos, más de 35 mil atenciones para cerca de 1700 ciudadanos, hasta el 6 de diciembre.

PIAS Corrientes: 19 puntos, más de 39 mil atenciones para cerca de 1900 ciudadanos, hasta el 25 de noviembre.

PIAS durante el 2026

Con esta campaña, el Programa Nacional PAIS completa la programación del año en Loreto: 16 campañas fluviales en 197 puntos de atención de 29 distritos, con una proyección de más de 600 mil atenciones para más de 49 mil personas. A nivel nacional, 11 plataformas operan en Loreto, Ucayali y Puno, con la meta de superar las 800 mil atenciones en 26 campañas.

En la ceremonia participaron también el director ejecutivo del Programa Nacional PAIS, Javier Carmelo Ramos, y altos mandos de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía y de la Quinta Zona Naval.