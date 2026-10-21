Gobierno brindará 140 mil atenciones a comunidades amazónicas de Loreto en la última campaña del año de PIAS.
Gobierno brindará 140 mil atenciones a comunidades amazónicas de Loreto en la última campaña del año de PIAS.
Por Redacción EC

El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y con el apoyo del Ministerio de Defensa (Mindef), puso en marcha la última campaña del año de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) en Loreto, con el despliegue de cuatro embarcaciones que brindarán más de 140 mil atenciones a más de 9 mil ciudadanos de comunidades amazónicas de difícil acceso.

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