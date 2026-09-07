Comuneros cercan planta de Pluspetrol y exigen cierre de instalación de gas. (Foto: Captura / Canal N)
Comuneros cercan planta de Pluspetrol y exigen cierre de instalación de gas. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

Integrantes de la Comunidad Nativa Carpintero-Kirigueti, ubicada en el distrito de Megantoni, en Mipaya, provincia de La Convención, cercaron y exigieron el cierre de la instalación de la planta de Plus Petrol, donde se realiza la extracción de gas del Lote 56.

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