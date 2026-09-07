Integrantes de la Comunidad Nativa Carpintero-Kirigueti, ubicada en el distrito de Megantoni, en Mipaya, provincia de La Convención, cercaron y exigieron el cierre de la instalación de la planta de Plus Petrol, donde se realiza la extracción de gas del Lote 56.

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Canal N indicó que esta medida empezó ayer y, además, los pobladores no solo rodearon la estación de Mipaya, sino que también impidieron la circulación de embarcaciones por el río Urubamba.

Comuneros cercan planta de gas en Mipaya y advierten con cerrar válvulas. (Foto: Facebook)

Comuneros amenazan con cerrar válvulas

Los comuneros advirtieron que podrían ingresar a la planta y cerrar las válvulas sectoriales, lo que paralizaría la extracción y producción de gas.

La medida de fuerza se inició el miércoles y contempla el cerco de la estación de Mipaya, además de la restricción del tránsito de embarcaciones por el río Urubamba, una de las principales vías de transporte en la zona.

La planta de Mipaya forma parte de la infraestructura vinculada al Lote 56, donde se realiza la extracción de gas. Hasta el momento, los dirigentes mantienen su exigencia de cierre de la instalación, mientras se espera el inicio de las conversaciones con representantes del Gobierno y las empresas involucradas.

Ante esta situación, para este jueves está prevista una reunión entre los dirigentes de la Comunidad Nativa Carpintero-Kirigueti, representantes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y delegados de las empresas involucradas. Los representantes de las compañías ya se encontrarían en el lugar a la espera del inicio de las conversaciones.

El encuentro tendrá como objetivo abordar la medida adoptada por los comuneros y buscar una salida al conflicto. La reunión se desarrollará mientras permanece la advertencia de los pobladores de adoptar nuevas acciones dentro de la instalación.