El Ministerio de Educación (Minedu) descartó que la evaluación de desempeño docente tenga como finalidad el despido de maestros y anunció que esta se retomará conforme a la legislación vigente. El proceso incorporará progresivamente los resultados de aprendizaje de los estudiantes, informó el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.

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Durante 2026 serán evaluados cerca de 500 docentes de educación inicial, mientras que para 2027 se proyecta evaluar aproximadamente a 22.000 maestros de inicial y primaria.

Minedu anuncia evaluación de desempeño para docentes de inicial y primaria. (Foto: Andina)

Chang Escobedo señaló que la evaluación será utilizada para identificar fortalezas y oportunidades de mejora, orientar la formación profesional y reconocer el esfuerzo de los docentes.

“La evaluación no constituye una medida punitiva, sino una herramienta para identificar fortalezas y oportunidades de mejora, orientar la formación profesional y reconocer el esfuerzo de los maestros” , precisó el ministro.

Incentivos vinculados al mérito

El nuevo enfoque del Minedu plantea avanzar de una carrera magisterial basada principalmente en la antigüedad hacia un sistema que reconozca progresivamente el desempeño profesional y los aprendizajes de los estudiantes.

En esa línea, el ministro propuso pasar de incrementos salariales generalizados a incentivos diferenciados, vinculados al desempeño profesional y a la contribución de los docentes a la mejora educativa.

“El Gobierno busca que el mérito tenga un papel central en el desarrollo de la profesión docente, reconociendo a quienes se preparan, cumplen con sus responsabilidades y trabajan para lograr mejores resultados con sus estudiantes de la educación pública” , indicó Chang Escobedo.

Evaluación docente no será punitiva, afirma ministro de Educación. (Foto: Andina)

El ministro sostuvo que la meritocracia forma parte de una transformación del sistema educativo que comprende la articulación de infraestructura, docentes, directivos, materiales y gestión para garantizar los aprendizajes de los estudiantes.

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Chang Escobedo reafirmó su compromiso con una carrera magisterial en la que el mérito, el desempeño, la formación permanente y la responsabilidad con los aprendizajes sean reconocidos y valorados.

“El mérito vuelve a ser el principio de la carrera docente. Se retoma la evaluación e incentivos por desempeño” , resaltó.

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