Minedu retomará evaluación de desempeño docente y descarta medida de despido. (Foto: Andina)
Minedu retomará evaluación de desempeño docente y descarta medida de despido. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación (Minedu) descartó que la evaluación de desempeño docente tenga como finalidad el despido de maestros y anunció que esta se retomará conforme a la legislación vigente. El proceso incorporará progresivamente los resultados de aprendizaje de los estudiantes, informó el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.

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