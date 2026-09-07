Tres presuntos integrantes de una banda dedicada al secuestro al paso bajo la modalidad del falso servicio de taxi fueron capturados por agentes de la Policía Nacional en Lima Norte. Según las investigaciones, los sujetos habrían retenido a una persona vinculada al rubro farmacéutico y utilizado sus tarjetas y aplicativos bancarios para retirar dinero bajo amenazas de muerte.

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El jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, coronel PNP Hoger Obando Cristóbal, informó que la Policía tomó conocimiento del caso mediante sus canales de inteligencia y desplegó un operativo que permitió intervenir a los sospechosos y rescatar a la víctima.

Presuntos secuestradores retenían a sus víctimas para vaciar sus cuentas bancarias, según la PNP. (Foto: Captura de YT / BDP)

Según el oficial, la víctima salió aproximadamente a las 6 a.m. de un centro de esparcimiento de Lima Norte y abordó un vehículo luego de que una tercera persona, aparentemente una trabajadora del establecimiento, le indicara que podía tomar un taxi. A pocas cuadras, otros dos sujetos habrían abordado el vehículo y, junto con el conductor, amenazaron de muerte a la víctima con un arma que preliminarmente sería una réplica.

Los presuntos delincuentes le exigieron sus claves y realizaron operaciones mediante sus aplicativos bancarios. El secuestro se prolongó durante unas cuatro horas, periodo en el que la víctima fue trasladada por distintos puntos de Lima Norte.

Cuando los sujetos ya no pudieron retirar más dinero mediante las operaciones digitales, habrían intentado trasladar a la víctima hasta cajeros automáticos. En ese momento, la Policía intervino y detuvo a los tres sospechosos.

Entre los intervenidos hay dos peruanos y un ciudadano venezolano, quienes registrarían antecedentes o denuncias por delitos violentos e informáticos. Durante la operación se incautó un vehículo, teléfonos celulares, tarjetas bancarias y un arma que, preliminarmente, sería una réplica.

Posteriormente, un segundo agraviado reconoció al ciudadano venezolano como uno de los sujetos que presuntamente también lo habría secuestrado bajo la modalidad del falso taxi. Según su testimonio, fue obligado bajo amenazas de muerte a transferir S/12.500 desde sus cuentas bancarias.

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La Policía investiga una posible división de funciones entre los integrantes de este tipo de organizaciones, así como la eventual participación de terceras personas en el primer contacto con las víctimas. Las diligencias se realizan en coordinación con el Ministerio Público y se solicitó ampliar el plazo de investigación hasta 15 días antes de poner el caso a disposición de la Fiscalía y posteriormente del Poder Judicial.

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