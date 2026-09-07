Tres detenidos por presunto secuestro bajo la modalidad del falso servicio de taxi en Lima Norte. (Foto: Captura de YT / BDP)
Tres detenidos por presunto secuestro bajo la modalidad del falso servicio de taxi en Lima Norte. (Foto: Captura de YT / BDP)
Por Redacción EC

Tres presuntos integrantes de una banda dedicada al secuestro al paso bajo la modalidad del falso servicio de taxi fueron capturados por agentes de la Policía Nacional en Lima Norte. Según las investigaciones, los sujetos habrían retenido a una persona vinculada al rubro farmacéutico y utilizado sus tarjetas y aplicativos bancarios para retirar dinero bajo amenazas de muerte.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.