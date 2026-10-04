Las visitas turísticas a la quebrada Llanganuco, uno de los principales atractivos del Parque Nacional Huascarán, fueron suspendidas temporalmente debido a un incendio forestal que afecta la zona desde la tarde del viernes 2 de octubre.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) informó que la restricción comprende el tramo entre el puesto de control Llanganuco y la laguna Chinancocha, donde la presencia de humo ha dificultado el tránsito y las actividades turísticas.

La emergencia obligó, además, a evacuar a decenas de visitantes nacionales y extranjeros que se encontraban en el lugar. La situación también llevó a cancelar las visitas hacia la laguna 69, otro de los principales destinos turísticos de Áncash.

De acuerdo con la Jefatura del Parque Nacional Huascarán, el cierre temporal se mantendrá durante el domingo 4 y lunes 5 de octubre, periodo en el que se evaluará la evolución de las condiciones en el sector.

El Sernanp recomendó a los turistas, población local y operadores turísticos no acudir a Llanganuco mientras permanezca vigente la restricción y pidió respetar las indicaciones del personal encargado del área natural protegida.

El incendio se desarrolla en una zona de difícil acceso y afecta un sector que alberga ecosistemas altoandinos, además de especies de flora y fauna propias del Parque Nacional Huascarán.