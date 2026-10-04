La emergencia obligó, además, a evacuar a decenas de visitantes nacionales y extranjeros que se encontraban en el lugar. (Foto referencial: COER Áncash)
La emergencia obligó, además, a evacuar a decenas de visitantes nacionales y extranjeros que se encontraban en el lugar. (Foto referencial: COER Áncash)
Por Redacción EC

Las visitas turísticas a la quebrada Llanganuco, uno de los principales atractivos del Parque Nacional Huascarán, fueron suspendidas temporalmente debido a un incendio forestal que afecta la zona desde la tarde del viernes 2 de octubre.

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