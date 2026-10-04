Las visitas turísticas a la quebrada Llanganuco, uno de los principales atractivos del Parque Nacional Huascarán, fueron suspendidas temporalmente debido a un incendio forestal que afecta la zona desde la tarde del viernes 2 de octubre.
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