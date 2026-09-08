Un hombre de 45 años murió luego de que la miniván Toyota Avanza que conducía se despistara y cayera a las aguas de la laguna Huascacocha, en el sector de Pucará, distrito de Morococha, región Junín. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 145+600.

La víctima fue identificada como Julio Ater Clemente Meza, de acuerdo con los documentos encontrados entre sus pertenencias. Tras recibir la alerta, serenos de Morococha, efectivos policiales y agentes de la Policía de Carreteras de La Oroya llegaron hasta la zona para atender la emergencia.

El cuerpo del conductor fue encontrado en la orilla del reservorio y recuperado por los agentes mediante un sistema de arneses, informó el responsable del Serenazgo de Morococha.

Las diligencias quedaron a cargo de la fiscal de turno, en coordinación con la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía Nacional del Perú. Luego de que se realizaran las pericias correspondientes en el lugar, el Ministerio Público dispuso el levantamiento legal del cadáver y su traslado a la morgue local para la necropsia de ley.

Posteriormente, debido a la posibilidad de que otras personas permanezcan atrapadas dentro de la estructura sumergida, se solicitó la intervención del Escuadrón de Rescate de Huancayo.

Los especialistas ingresaron a las profundidades de la laguna Huascacocha para realizar la búsqueda de la miniván. Sin embargo, hasta la noche de este martes no se había ubicado el vehículo ni se había confirmado si otras personas viajaban en la unidad al momento del accidente.

La unidad involucrada en el siniestro es una Toyota Avanza de placa W4Y-243. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el despiste y establecer si hubo más víctimas.