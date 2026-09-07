Sismo de magnitud 3.6 se sintió este lunes 7 de setiembre en Cajamarca. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 3.6 se sintió este lunes 7 de setiembre en Cajamarca. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo se registró la noche de hoy, lunes 7 de septiembre. La magnitud fue de 3,6 y tuvo una profundidad de 14 kilómetros y su epicentro se localizó a 14 kilómetros al este de Jaén, en la región Cajamarca.

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