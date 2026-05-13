Bruce precisó que la licencia sin goce de haber, conforme lo establece la Ley Electoral, será del 4 de septiembre al 4 de octubre. En ese periodo lo sucederá Eliana Toledo, quien es la teniente alcaldesa. No obstante, él remarcó que regresará a su puesto el 5 de octubre y que cumplirá su mandato hasta el 31 de diciembre de este año.

Carlos Bruce dijo que le hubiera gustado buscar la reelección como alcalde de Surco. (Foto: Andina)

Bruce había expresado su interés de postular a la alcaldía de Lima a través del partido Somos Perú desde mediados del 2025. Cuestionó que no se permita la reelección de las autoridades ediles, pues su primer objetivo era continuar como burgomaestre de Surco.

De acuerdo con el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la gestión de Carlos Bruce en Surco ha ejecutado un 36,3% de su presupuesto en lo que va del año, y proyecta alcanzar el 100% por cuarto año consecutivo.

La gestión de Carlos Bruce en Surco

El popular ‘Techito’ señaló que su gestión ha priorizado la seguridad ciudadana, por ello se ha construido una central de videovigilancia, la cual considera “la más moderna del país”, y se han instalado 3.400 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial y se cuentan con 113 patrulleros bajo el sistema de renting. “Hemos inaugurado una escuela de capacitación de serenos y se han comprado 150 pistolas eléctricas con bodycam”, manifestó.

El alcalde también considera que Surco “se ha convertido en el distrito de avanzada en lo que se refiere en la protección y rescate de los animales”. Recordó que en su gestión se ha implementado un albergue municipal, una veterinaria y un crematorio para mascotas.

MIRA AQUÍ: Cuestionan compra de 31 mil armas para la PNP por posible sobreprecio: todos lo detalles del caso

Además, remarcó que se han puesto en valor las zonas arqueológicas que existen en Surco y la iglesia Santiago Apóstol, construida en 1571, así como los alrededores del sector denominado ‘Supermanzana’, que implica el adoquinado, el retiro de los cables aéreos y la implementación de un drenaje pluvial.

En cuanto al deporte, el burgomaestre detalló que han construido el coliseo Montjoy y el coliseo Ferrero, y se ha remodelado el complejo deportivo Chacarilla, el estadio municipal Montjoy y el estadio Carbajal. También se vienen implementando las ciclovías de las avenidas Primavera, Nazarenas, Av. Velasco Astete (en ejecución) y la del Morro Solar (en proyecto).

“Se ha repavimentado más de un millón de metros cuadrados de vías. Se han remodelado 180 parques. Las intervenciones se realizan en función a encuestas que hacemos previamente entre los vecinos sobre los equipamientos que deseen que se instale en los espacios públicos”, anotó.

Nota Surco / Julio Reaño

Un programa que destacó Bruce es “Techo Propio Surcano”, el cual se financia con las utilidades de las plantas de reciclaje. El municipio entrega un bono de 32 mil soles para que construya una vivienda a las personas que tiene terreno, pero una casa de mala calidad. “Este año vamos a terminar de entregar 70 casas de ese tipo”, aseveró.

TE PUEDE INTERESAR: Vía Expresa Sur: la propuesta para cambiar la zonificación a sectores de Barranco y Surco por el impacto de la obra

Sobre los proyectos pendientes, Bruce precisó que la remodelación de la hacienda San Juan Grande no se concluirá en su gestión debido a que el Ministerio de Cultura se tomó cerca de un año para autorizar la obra. La construcción del tren de la juventud también es un proyecto que deberá ejecutar la próxima gestión.

Cómo recibió y cómo dejará Bruce la Municipalidad de Surco tras su gestión

El alcalde de Surco contó que el presupuesto que recibió en el primer año de su administración era de 280 millones de soles, pero los recursos de este año son de cerca de 430 millones de soles. “El distrito casi ha duplicado su volumen de recaudación”, afirmó.

Otro punto que Bruce destacó, al comparar con la gestión de Jean Pierre Combe, es que en su periodo no existen juicios ni denuncias por corrupción. “Hemos implementado una oficina de integridad que se encarga de promover la integridad en todas las instancias de la municipalidad y recibir denuncias y procesarlas”, señaló.

Jean Pierre Combe fue alcalde de Surco. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > MARCO RAMON

Un tema que también tendrá que afrontar Carlos Bruce en caso llegue al Palacio Municipal de Lima será el caso de Vía Expresa Sur. Él aseguró que concluirá la obra, pero recordó que una persona falleció y cuatro personas fueron atropelladas, por lo que consideró fundamental que se implementen viaductos e intercambios viales.

“Es una vía muy peligrosa. Es importante que esta vía se culmine, me parece que es una gran idea y obra que parecía imposible que se podía hacer, pero se ha hecho a medias, esta obra ha debido tener un expediente técnico”, puntualizó.

La gestión de Bruce bajo la mirada del vecino

La gestión de Carlos Bruce en Surco fue puesta bajo la mirada del vecino Eduardo Salmón, dirigente vecinal del parque Pléyades, quien remarcó que la gestión de dicho burgomaestre tiene “una nota regular aprobatoria”, pero la consideró “relativa” debido a que no ha enfrentado de manera directa casos que han afectado a los ciudadanos.

En conversación con El Comercio, Salmón explicó que Bruce “tiene una gran ventaja”, ya que si se compara su gestión con la de su antecesor, Jean Pierre Combe, “saldría bien”, pues recordó que la gestión de este último es considerada “la peor” en la historia de Surco y siendo vinculada a actos de corrupción.

PUEDES VER AQUÍ: Un edificio fuera de control: la historia de la construcción de 11 pisos con 3 metros de ancho y su dueño denunciado

En ese contexto, indicó que Bruce se ha dedicado a hacer “mucha obra pequeña” y destacó la construcción de polideportivos e infraestructura, como el teatro municipal, la nueva sede del municipio, la central de las cámaras de seguridad, la ‘Supermanzana’. Además, indicó que el burgomaestre ha promocionado que Surco ha alcanzado “un alto nivel de ejecución”.

No obstante, Salmón remarcó que las obras desarrolladas por Bruce se ven borradas por el tema de la Vía Expresa Sur, pues recordó que él no defendió a sus vecinos y permitió que “se parta a Surco en dos”.

El drama de recorrer la Vía Expresa Sur en hora punta. (Julio Reaño)

“Lo que me deja un sinsabor es que, y ahí lo repruebo totalmente, no defendió a Surco. Las cosas buenas que ha hecho, como los polideportivos, se borran con el no haber defendido a sus vecinos en el caso de la mal llamada Vía Expresa Sur”, afirmó.

“Surco perdió 9 parques (con la construcción de la Vía Expresa Sur) Bruce no ha tenido una voz en ese cantar. Ha dejado que partan el distrito en dos y eso muy grave. Eso no se verá ahora, pero a futuro se verá porque el destino de Surco es el mismo que le pasó a Barranco con el Metropolitano”, agregó.

Exigen más áreas verdes y seguridad

Ricardo Ortiz, quien fue dirigente del asentamiento humano Rodrigo Franco, consideró que la gestión de Carlos Bruce ha hecho poco por los sectores populares y que se ha enfocado más en desarrollar obras en urbanizaciones donde se recaudan más tributos.

En diálogo con El Comercio, el vecino surcano señaló que en los barrios cercanos a los distritos cercanos a Chorrillos y San Juan de Miraflores no se han implementado áreas verdes, como parques o espacios públicos, no se ha acentuado la vigilancia mediante el serenazgo y se requieren obras de infraestructura, como muros de contención. Aseguró que el único proyecto emblemático de Bruce en su sector es el mejoramiento de una losa deportiva.

Ortiz, además, aseguró que en los asentamientos humanos Rodrigo Franco, Viñedos y Precursores ha aumentado la delincuencia, pese a los avisos de los vecinos para que haya mayor presencia de los serenos.