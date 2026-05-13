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Carlos Bruce es alcalde de Surco.
Carlos Bruce es alcalde de Surco.
Por Carlos Gonzales

Carlos Bruce, alcalde de Surco, ha anunciado que se tomará una licencia para postular a la Municipalidad de Lima, por lo que surge la interrogante de quién lo sucederá en el cargo y cuál es la actual situación del distrito y qué proyectos han sido concluidos o están pendientes.

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