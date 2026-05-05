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Las elecciones de las juntas vecinales de Miraflores se desarrollarán el 18 de mayo. El 27 de abril, la comuna recibió las tachas contra los postulantes, y el proceso de absolución de tachas se desarrolló el 28 y 29 de abril. Para el 4 de mayo se anunció la resolución de tachas. En estos comicios, los vecinos elegirán a tres representantes y a un accesitario para cada una de las 14 zonas de Miraflores.

Carlos Canales es alcalde de Miraflores. / Rafael Cornejo V.

Las tachas

El regidor Renato Otiniano, quien habló del tema de las tachas durante el último Concejo Municipal de Miraflores y en presencia del alcalde Carlos Canales, explicó a El Comercio que se han presentado tachas a las listas de las zonas 1, 4, 9 y 11 del distrito, cuyos postulantes cuestionan la actual gestión edil. Consideró que la presentación de tachas “manchan” la elección y recordó que el año pasado se usaron como argumento para tachar candidaturas los comentarios que hacían los vecinos en redes sociales o en publicaciones del municipio.

“Son listas que están bastante distantes del trabajo de la gestión (de Canales). Estas listas son bastante ácidas y críticas en algún sentido y han sido observadas de esa forma. Se sabe también que esta gestion tiene, dentro de las juntas vecinales, listas que le hacen la comparsa”, explicó el regidor.

Otiniano expresó su preocupación debido a que, según dijo, las tachas presentadas tienen “un formato similar” y resaltó que se estén utilizando como argumento para descalificar a las listas por sus comentarios en redes sociales o sanciones administrativas aplicadas a sus postulantes hace más de 10 y 20 años. En ese contexto, se preguntó cómo se puede acceder a una información tan específica que solo está en poder del municipio.

Renato Otiniano es regidor de Miraflores.

“Cómo un vecino ‘x’ sabe que el vecino que está participando en una lista tiene una sanción del 2002, cómo le llega ese dato”, indicó Otiniano,

También cuestionó que entre los firmantes de las tachas esté una persona que es miembro del Concejo Municipal de la Juventud de Miraflores, así como una vecina que no está muy vinculada a los temas ediles y no sabe el procedimiento de presentación de tachas. “Son personas que no tienen mayor participación en el tema”, refirió.

Los ‘candados’ de la actual gestión, según Otiniano

Renato Otiniano señaló que en la actual gestión edil en Miraflores se aprobó unas normas que limitan la participación de los ciudadanos en las juntas vecinales, pues recordó que si un vecino desea votar y postular debe preinscribirse, lo cual consideró como un “candado”.

“Si yo quiero participar, sea para candidatear en las juntas vecinales o para simplemente votar por la lista de mi preferencia, tengo que hacer una inscripción”, afirmó.

Otro “candado” al que hizo referencia Otiniano es el impedimento que tienen las personas que cuenten con alguna sanción administrativa de parte de la Municipalidad de Miraflores de participar en el proceso.

El regidor también criticó que los miembros del comité electoral sean funcionarios de la Municipalidad de Miraflores y que no exista la doble instancia ante las decisiones de dicho comité. “Ellos terminan siendo juez y parte. No veo donde pueda existir la discrecionalidad al momento de hacer un análisis real”, explicó.

“Ellos ponen las normas y ponen las trabas”, denuncia un vecino cuya lista ha sido tachada

Luis Fernando Pascual Martínez, vecino de la zona 1 Miraflores y quien vive en el distrito más de 50 años, contó a El Comercio que la tacha a su lista se fundamenta en que una integrante tiene una multa de hace 10 años, por lo que cuestionó que una persona de la tercera edad tenga acceso a una información del área administrativa del municipio para presentar la tacha, pese a que no es fácil conseguirla debido al tiempo transcurrido.

“Un vecino de la tercera edad, que se supone que no tiene acceso a la información que está dentro del área administrativa de la municipalidad, consiga ese dato, pese a que cada gestión que ingresa cambia el área administrativa”, aseveró Pascual.

Este es el cronograma de las elecciones de las juntas vecinales de Miraflores.

Además, remarcó que el trámite para acceder a una información del municipio demora y en muchos casos la información ya no existe. El vecino lamentó que exista poco tiempo para absolver una tacha, que los miembros del Comité Electoral sean funcionarios de la Municipalidad de Miraflores y que la tacha a un postulante implique que toda la lista quede fuera de carrera.

“Han movido a su antojo las normas de lo que son las elecciones. Ellos ponen las normas y ponen las trabas”, afirmó.

“Ellos disponen, cómo, cuándo y la forma de juntarse los vecinos. Para mí, eso no es independencia, pero los vecinos tienen fe o no se informan como debe ser”, agregó

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Pascual indicó que un hecho saltante del tema es que las tachas se han presentado contra las listas que son abiertamente de oposición a la gestión del alcalde Carlos Canales. Por ello, señaló que ha propuesto la creación de una asociación de vecinos ante la imposibilidad de organizarse a través de las juntas vecinales.

Piden investigar a personas que presentan tachas

Juan Carlos Ruesta, integrante de la lista 2 de la zona 9 de Miraflores, pidió que se investigue quiénes están presentando las tachas contra las listas que fiscalizan la actual gestión edil de Miraflores, incluso remarcó que están usando cualquier argumento para impedir que vecinos participen en las juntas vecinales.

“No sé quién ha presentado la tacha contra mi candidatura o por qué lo haya realizado, habría que investigar eso”, manifestó Ruesta a El Comercio.

El vecino cuestionó que la norma sobre la conformación de juntas vecinales en Miraflores permita la presentación de tachas, ya que eso limita, según dijo, la participación de los residentes. “No es la manera en la que yo lo haría. Lo que debe buscarse es el acercamiento entre el gobierno local y los vecinos, pero hay algunas normas que impiden eso”, expresó.

Un caso más

Otro hecho llamativo es la tacha contra dos integrantes de la lista 2 de la zona 4 de Miraflores. Un vecino contó a El Comercio que se ha presentado la tacha contra un miembro de dicha lista porque tiene una multa administrativa impuesta hace más de 15 años, lo cual, según dijo, ya habría prescrito.

La otra tacha es contra una postulante por realizar comentarios críticos en redes sociales contra la gestión de Carlos Canales, lo cual consideró que afecta el derecho a la libertad de expresión.

Para el vecino, resulta sospechoso que el ciudadano que presentó la tacha, identificado como Daniel Alfredo Zevallos Yucra, haya formado parte del Consejo Distrital de Participación Vecinal de Miraflores en diciembre del 2025 y que tenga acceso a información tan puntual de un postulante.

Estas elecciones no tienen tinte político alguno, señaló la Municipalidad de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores indicó que las elecciones para designar a los representantes de las Juntas Vecinales “no tienen tinte político alguno”, esto en referencia a los señalamientos de que, supuestamente, las tachas estarían dirigidas contra los opositores a la gestión de Carlos Canales.

“Es necesario remarcar que ninguna autoridad, funcionario o vecino puede interferir, ejercer presión o influencia en las decisiones del Comité Electoral, órgano que tiene el deber de actual con imparcialidad y legalidad como máxima autoridad de este proceso”, indicó el municipio a El Comercio en un comunicado.

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La comuna confirmó que el Comité Electoral de los comicios ha recibido cuatro tachas contra cuatro listas, por lo que serán trasladadas a los personeros para que sean resueltas. Remarcó que el martes 5 de mayo se publicarán las listas definitivas de candidatos.

La Municipalidad de Miraflores descartó que exista un tinte político en el tema de las tachas contra postulantes a juntas vecinales / MANUEL MELGAR

En ese contexto, afirmó que los requisitos para postular y los impedimentos para candidatear como miembro de una lista están claramente establecidos en el reglamento y son de conocimiento de cada uno de los postulantes.

“Cada candidato ha presentado una declaración jurada que expresa que no tienen impedimentos para postular. El Comité Electoral, evaluará objetivamente y a la luz de documentos, si cada una de las tachas es fundada o infundada”, indicó el municipio en un comunicado enviado a El Comercio.

“Las personas pueden presentar tachas a la inscripción de los candidatos de las listas. El Comité Electoral precisa que estas deberán ser fundamentadas y acompañadas de los medios probatorios que acrediten los hechos causantes de la tacha. De ser fundadas, estas llevan a la exclusión de participantes, en este caso, de los próximos comicios vecinales de Miraflores”, agregó.

La Municipalidad de Miraflores precisó que la decisión del Comité Electoral es inimpugnable, es decir, que la resolución no puede ser refutada, cuestionada o anulada mediante recursos legales u otros medios.

Por su parte, la gerenta de Participación Vecinal de Miraflores, Sandra Boza, explicó que los requisitos para postular a las juntas vecinales es no tener una sanción firme emitida por la autoridad municipal, no tener procesos coactivos en marcha, no tener demandas ni denuncias iniciadas por la municipalidad.

La posición de Carlos Canales sobre las tachas

El alcalde de Miraflores defendió los requisitos establecidos en la norma que regula las elecciones de las juntas vecinales, pues remarcó que se busca tener representantes que no hayan cometido infracciones.

“Si una persona es buen vecino no debería tener multa con el distrito, menos si es para intervenir en un proceso representando a otros que sí cumplen, que no tienen multas”, indicó Carlos Canales en la última sesión del Concejo Municipal de Miraflores.

“Se busca la participación de vecinos adecuados, correctos, que cumplen las normas, que no tienen sanciones, etc, (entonces) ese me representa. No me representa el que ha incumplido una norma, tiene una multa o tiene un juicio con la municipalidad. De tal forma, que acá nadie hace lo que le da la gana, acá hay un reglamento que claramente especifica los requisitos, no lo hemos puesto nosotros, es una norma de carácter general”, agregó.

“No hay que cuestionar que una persona tenga una tacha por una infracción contra la municipalidad, no queremos vecinos que perjudiquen a la municipalidad, o que tengan una sanción firme. Entonces, los que buscamos es que sean los mejores vecinos los que nos representen, no los que han cometido infracciones”, puntualizó.

Respecto al cuestionamiento de cómo las personas que presentaron las tachas obtuvieron información personal y precisa de los postulantes, Canales aseguró que “hay carácter de informar” y que “es un tema de ir a un proceso electoral bien informado”.

“Si yo quiero competir, me informo. Si quiero saber qué candidato es, veo si tienes antecedentes penales, judiciales”, aseveró.