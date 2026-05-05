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Resumen

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El Palacio Municipal de Miraflores. (Foto: Municipalidad de Miraflores)
El Palacio Municipal de Miraflores. (Foto: Municipalidad de Miraflores)
Por Carlos Gonzales

Tal como ocurrió en el 2025, el desarrollo de las elecciones de las juntas vecinales de Miraflores nuevamente es cuestionado debido a la presentación de tachas contra algunos de sus postulantes, pues lo vinculan a que presuntamente serían represalias contra listas que son de oposición al alcalde Carlos Canales.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.