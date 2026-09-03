El condenado disparó contra el suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán durante una persecución por la carretera Panamericana Norte en agosto de 2025. Foto: composición
El condenado disparó contra el suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán durante una persecución por la carretera Panamericana Norte en agosto de 2025. Foto: composición
Por Redacción EC

El Poder Judicial condenó a 30 años de prisión efectiva al ciudadano venezolano Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, de 27 años, por el asesinato del suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán, ocurrido en agosto de 2025 durante una persecución policial en la carretera Panamericana Norte, en Los Olivos.

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