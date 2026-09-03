El Poder Judicial condenó a 30 años de prisión efectiva al ciudadano venezolano Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, de 27 años, por el asesinato del suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán, ocurrido en agosto de 2025 durante una persecución policial en la carretera Panamericana Norte, en Los Olivos.

La sentencia también establece el pago de S/ 223 000 por concepto de reparación civil a favor de los agraviados. Según informó el Ministerio Público, la condena fue obtenida mediante conclusión anticipada, luego de que Chanchamire Ibarra admitiera su responsabilidad penal por los hechos.

El extranjero fue condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado, en agravio del suboficial Juan Carlos Díaz; tentativa de homicidio calificado, en perjuicio de otros dos efectivos policiales; y extorsión en grado de tentativa, en agravio de un comerciante.

Jesús Alberto Chanchamire fue condenado por el delito de homicidio calificado en agravio del efectivo policial Juan Carlos Diaz Chapoñan. Foto: Poder Judicial

Cómplice murió en enero de 2026

Otro de los investigados por el crimen, Romuald Nochie, también de nacionalidad venezolana, murió en enero de 2026. Según información difundida por medios locales, el hombre se encontraba prófugo de la justicia y fue asesinado por sicarios en la calle Los Fiscales, en San Juan de Lurigancho.

La Fiscalía informó que, debido al fallecimiento de Nochie, se extinguió la acción penal en su contra.

Policía murió durante persecución

El crimen ocurrió en agosto de 2025, cuando el suboficial Juan Carlos Díaz Chapoñán, quien prestaba servicios en la Comisaría PNP Laura Caller, participó en la persecución de dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta por la Panamericana Norte.

El suboficial de segunda Juan Carlos Díaz Chapoñán

De acuerdo con las versiones difundidas tras el hecho, los agentes habían intervenido luego de frustrar un asalto a mano armada en un restaurante. Durante la persecución se produjo un intercambio de disparos y el policía recibió cuatro impactos de bala que le causaron la muerte.

Días después, la Policía Nacional detuvo a Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, señalado como uno de los implicados en el ataque contra el suboficial.

Tras su muerte en cumplimiento del deber, el Ministerio del Interior dispuso el ascenso póstumo de Juan Carlos Díaz Chapoñán al grado de suboficial de primera PNP, además del reconocimiento de los derechos correspondientes a su familia.