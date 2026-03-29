Dos buses interprovinciales fueron incendiados la madrugada de este domingo en la zona de Trapiche, en el distrito de Comas, en un hecho que es investigado por la Policía Nacional del Perú como un posible caso de extorsión.

Las unidades pertenecían a la empresa de transporte Perla Express, que cubre la ruta Lima–Huánuco, y se encontraban estacionadas en una cochera cuando se inició el incendio. Ambos vehículos fueron consumidos por las llamas casi de manera simultánea.

El siniestro generó alarma entre los vecinos, quienes reportaron una rápida propagación del fuego acompañada de intensa humareda. “Se escuchó un sonido fuerte y cuando hemos salido ya estaba el carro encendido” , relató un testigo.

Agentes policiales llegaron inicialmente al lugar, mientras se aguardaba la intervención de los bomberos para controlar la emergencia. No se reportaron personas heridas ni víctimas mortales.

Dos unidades de Perla Express se incendian en cochera de Comas. (Foto: Captura/América Noticias)

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, el incendio se habría iniciado tras un fuerte ruido, lo que ha generado sospechas sobre su origen. La simultaneidad de ambos focos de fuego refuerza la hipótesis de que el hecho podría haber sido provocado.

No obstante, las autoridades también evalúan la posibilidad de un corto circuito como causa del siniestro, por lo que no se descarta ninguna línea de investigación.

Según información policial, los propietarios de las unidades manifestaron no haber recibido amenazas ni mensajes extorsivos previos. Pese a ello, brindaron su declaración en la comisaría Santa Isabel, en Carabayllo, como parte de las diligencias.

La Policía informó que las investigaciones continúan para determinar con precisión las causas del incendio y establecer si existe participación de alguna organización criminal vinculada a extorsiones.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

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