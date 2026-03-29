Resumen

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Fuego consume dos buses de empresa de transporte en Comas durante la madrugada. (Foto: Captura/América Noticias)
Fuego consume dos buses de empresa de transporte en Comas durante la madrugada. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Dos buses interprovinciales fueron incendiados la madrugada de este domingo en la zona de Trapiche, en el distrito de Comas, en un hecho que es investigado por la Policía Nacional del Perú como un posible caso de extorsión.

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