El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que el personal de serenazgo comenzará a utilizar armas no letales, como pistolas eléctricas, desde este domingo 29 de marzo en el marco de la Semana Santa. La medida, según indicó, busca reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo en la ciudad.

El burgomaestre señaló que los agentes han sido previamente capacitados para el uso de estos dispositivos, los cuales solo serán utilizados en labores de fiscalización y no para “perseguir delincuentes”. Además, precisó que el serenazgo contará con cámaras corporales que registrarán cada intervención. Estos equipos, explicó, se activan automáticamente al momento de desenfundar el arma no letal.

“El domingo nuestro personal, dentro del marco de la Semana Santa, saldra a la calle con armas no letales y las bodycams que registran minuto a minuto sus operativos”, dijo el alcalde a Canal N. Añadió que este sistema permitirá documentar las acciones del personal y evitar excesos durante las labores de fiscalización.

El alcalde precisó que estas armas no letales serán utilizadas exclusivamente por agentes de la Unidad de Operaciones Especiales y de la Brigada Canina. Asimismo, aclaró que no están destinadas para la persecución de delincuentes. “No para perseguir delincuentes, no pueden perseguir con estas herramientas”, enfatizó.

Reggiardo detalló que la Municipalidad de Lima invirtió más de 4 millones de soles en la adquisición de tasers y más de 2 millones en cámaras corporales. Estas compras, indicó, se realizaron tras declarar en emergencia la seguridad ciudadana, lo que permitió acelerar la implementación de equipamiento para reforzar las acciones de control.

Desde este domingo, el serenazgo de la Municipalidad de Lima utilizará armas no letales para fiscalizar. Foto: MML

En esa línea, el alcalde también informó que al inicio de su gestión se contaba con 167 cámaras de videovigilancia, mientras que actualmente la cifra bordea las mil. Asimismo, proyectó que se alcanzarán las 4.500 cámaras conectadas a un centro de control C5, el cual se construye en la zona de Las Malvinas.

Este centro contará con la participación del Ministerio Público del Perú, el Poder Judicial del Perú, la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad de Lima, con el objetivo de articular acciones frente a la inseguridad.