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Desde este domingo, el serenazgo de la Municipalidad de Lima utilizará armas no letales para fiscalizar. Foto: MML
Desde este domingo, el serenazgo de la Municipalidad de Lima utilizará armas no letales para fiscalizar. Foto: MML
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que el personal de serenazgo comenzará a utilizar armas no letales, como pistolas eléctricas, desde este domingo 29 de marzo en el marco de la Semana Santa. La medida, según indicó, busca reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo en la ciudad.

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