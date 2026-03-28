Lo que debió ser un día de festejo por su cumpleaños, dio un giro inesperado y se convirtió en tragedia. La tarde del pasado 26 de marzo, el técnico de primera de la Marina de Guerra del Perú, Jaime Nieto Rojas (54), falleció tras sufrir un accidente de tránsito mientras cumplía funciones como parte de la escolta del ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino. El hecho ocurrió al mediodía en la cuadra tres de la avenida Nicolás Arriola, en el distrito de La Victoria.

🕊️ Desde el Ministerio de Defensa expresamos nuestras condolencias a familiares, seres queridos y compañeros del TCO1 MGP Jaime David Nieto Rojas. Elevamos oraciones por su descanso.

¡Que en paz descanse! pic.twitter.com/xI7SD4RCe3 — Mindef Perú (@MindefPeru) March 27, 2026

Su esposa, Luz Navarro, contó que Nieto había decidido asistir a su jornada laboral pese a ser el día de su onomástico, pues le correspondía cumplir servicio. La moto que conducía fue impactada por una camioneta de color blanco, que era conducida por Lucía Bedón Herrera (53). La mujer fue detenida y trasladada a la Comisaría de Apolo.

Según registros del Servicio de Administración Tributaria de Lima, Bedón Herrera cuenta con antecedentes vinculados a infracciones de tránsito acumuladas en el tiempo. Entre estos figura, al menos, una multa por exceder los límites de velocidad establecidos —identificada con el código M18—, la cual fue aplicada en diciembre de 2025. Posteriormente, ya en los meses siguientes, también se le habría impuesto otra sanción administrativa, esta vez por no acatar las señales de tránsito dispuestas en la vía, lo que evidencia una reincidencia en conductas contrarias a las normas de circulación.

El suceso viene siendo investigado. Se infiere que con el visionado de las imágenes de las cámaras de seguridad del distrito se podrán establecer las responsabilidades en este caso.

Detalles: paso a paso

El hecho ocurrió al mediodía del jueves, en la cuadra tres de la avenida Nicolás Arriola. De acuerdo con las primeras informaciones, y detalles que El Comercio ha podido recoger de algunos testigos, Nieto Rojas se desplazaba en motocicleta abriendo paso al vehículo oficial del ministro cuando fue impactado por una camioneta, lo que provocó que saliera expulsado de su unidad varios metros.

Según narraron algunos comerciantes de la zona, Nieto se encontraba escoltando la comitiva del ministro de Defensa. Fue en ese momento que la camioneta, que venía por la vía contraria, intentó dar la vuelta en U, algo que sí está permitido en dicho sector, pero su conductora no se habría fijado en el desplazamiento de la moto que, según testigos, tenía las sirenas encendidas.

El resultado: ambas unidades chocaron fuertemente. El impacto ocasionó que la víctima saliera volando entre 15 a 20 metros de distancia y a una altura a 5 a 6 metros. El choque fue tal que Nieto terminó por impactar también contra una de las paredes de la calle, cayendo luego al piso.

Según refirieron los testigos, la zona le otorga muy poca visibilidad a las autos para que puedan girar. Si bien algunos testigos intentaron auxiliar al escolta del ministro de Defensa, no pudieron hacer nada.

Nieto fue trasladado al hospital de la Fuerza Aérea del Perú, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Ambos vehículos involucrados en el fatal accidente fueron trasladados a la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, en La Victoria, a fin de que sen sometidos a distintos peritajes.

¿Los ministros pueden tener escolta?

Según comentaron a El Comercio algunos expertos, los ministros de Estado en el Perú sí tienen derecho a tener una escolta y seguridad personal, aunque se indica que este debe pertenecer a la Policía Nacional. Precisamente, el marco legal que lo respalda y regula es el Decreto Supremo N° 004-2022-IN, que brinda detalles sobre la seguridad y protección a funcionarios públicos y ministros.

Todo el paquete de seguridad suele incluir un jefe de escolta (comandante o mayor), ocho suboficiales para resguardo y personal para seguridad en el domicilio, junto con un vehículo de traslado y motocicleta.

En el Artículo 7 de la norma (Seguridad y Protección Semi Integral) se precisa que la seguridad y protección semi integral es el conjunto de acciones y medidas que adopta la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Seguridad del Estado, destinadas a brindar seguridad y protección permanente a los funcionarios públicos, dignatarios y otras personalidades dentro del territorio nacional.

"Comprende la protección personal permanente, así como la seguridad en el inmueble donde la persona protegida fija su residencia. El servicio excluye la protección de su cónyuge, padres e hijos y la seguridad del inmueble donde labora“, se lee.

Se añade que la seguridad y protección se brinda mientras el funcionario público se encuentre en ejercicio de sus funciones. El rango de seguridad que incluye a ministros está clasificado como el de Subnivel II-B. En tanto, el presidente del Consejo de Ministros cuenta con un rango de seguridad superior (Subnivel II-A), con más efectivos de seguridad que lo resguardan (un jefe de escolta y 12 suboficiales).

Asimismo, en referencia a los exministros, según el Decreto Supremo 04-2016-IN, estos pueden contar con seguridad semi integral hasta seis meses después de dejar el cargo, únicamente con excepción de los exministros de Defensa y del Interior.

“Al término de sus funciones,(los funcionarios públicos) reciben únicamente seguridad y protección personal, conforme se establezca en la Directiva correspondiente”, se detalla.

Reacciones

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa (Mindef) informó que viene colaborando con las autoridades para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades del caso. Además, aseguró que brindará a los familiares de Jaime Nieto Rojas el acceso a todos los beneficios de ley, así como el acompañamiento integral y la asesoría legal durante el proceso.

En tanto, durante una ceremonia en el Callao, el ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, expresó sus más condolencias a la familia, compañeros y conocidos de Nieto. Asimismo, expresó unas palabras en honor a su escolta y resaltó su labor durante el tiempo en que trabajó con él.

(Foto: Mindef)

En ese sentido, pidió a los asistentes guardar un minuto de silencio para honrar la memoria de Nieto. “Permítanme iniciar estas palabras expresando, en nombre del Perú, nuestras más sentidas condolencias a la familia, compañeros y seres queridos del señor técnico 1° de la Marina de Guerra del Perú, Jaime David Nieto Rojas, su entrega y vocación de servicio permanecen como testimonio del compromiso que caracteriza a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas”, manifestó.

Por otro lado, la esposa de Nieto Rojas exigió que el ministro de Defensa “se haga cargo y de la cara” tras la muerte del escolta. También comentó que una abogada de la conductora Lucía Bedón se acercó a ella para proponerle “arreglar” el caso, oferta que rechazó de inmediato.

“No quiero que haya cambio de documentos o cualquier cosa, porque de repente tendría influencias la otra persona y que no se haga justicia”, indicó desde su vivienda en San Juan de Lurigancho, donde se realizó el velatorio.

¿Qué pasó con la conductora?

Lucía Bedón Herrera, la conductora de la camioneta que atropelló y produjo la muerte de Jaime Nieto, permanece detenida en la sede de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, en el distrito de La Victoria.

La mujer fue trasladada inicialmente a la Comisaría de Apolo, pero luego fue derivada a la sede de la mencionada unidad especializada, para continuar con las diligencias, como el examen de médico legista, el examen toxicológico, el dosaje etílico, entre otros procedimientos.