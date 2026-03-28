Por Hernán Medrano Marin

Lo que debió ser un día de festejo por su cumpleaños, dio un giro inesperado y se convirtió en tragedia. La tarde del pasado 26 de marzo, el técnico de primera de la Marina de Guerra del Perú, Jaime Nieto Rojas (54), falleció tras sufrir un accidente de tránsito mientras cumplía funciones como parte de la escolta del ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino. El hecho ocurrió al mediodía en la cuadra tres de la avenida Nicolás Arriola, en el distrito de La Victoria.

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