La medida tributaria comprende a 105 980 propietarios de inmuebles obligados al pago del predial y a 119 384 contribuyentes afectos a arbitrios en dicha jurisdicción. | Foto: Difusión
La medida tributaria comprende a 105 980 propietarios de inmuebles obligados al pago del predial y a 119 384 contribuyentes afectos a arbitrios en dicha jurisdicción. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima fijó para el lunes 31 de agosto el vencimiento del plazo para el pago de la tercera cuota del impuesto predial y arbitrios municipales del periodo 2026 en el Cercado de Lima.

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