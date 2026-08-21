El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima fijó para el lunes 31 de agosto el vencimiento del plazo para el pago de la tercera cuota del impuesto predial y arbitrios municipales del periodo 2026 en el Cercado de Lima.

La medida tributaria comprende a 105 980 propietarios de inmuebles obligados al pago del predial y a 119 384 contribuyentes afectos a arbitrios en dicha jurisdicción.

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Canales habilitados para la consulta y el pago:

Portal institucional: A través del sitio web oficial, seleccionando la opción de pagos en línea e ingresando el número de DNI.

A través del sitio web oficial, seleccionando la opción de pagos en línea e ingresando el número de DNI. Billetera digital: En la aplicación Yape, opción “Yapear Servicios”, búsqueda “SAT-Lima” e indicando el código de deuda.

En la aplicación Yape, opción “Yapear Servicios”, búsqueda “SAT-Lima” e indicando el código de deuda. Entidades financieras: Bancas por internet y agencias presenciales de BCP, BBVA, BanBif, Scotiabank, Interbank, Western Union, Caja Metropolitana y Caja Arequipa.

Los ciudadanos que efectúen el pago hasta la fecha límite participarán en un sorteo programado para septiembre, el cual incluye tarjetas de consumo de S/1000 y S/500, además de un televisor Smart TV de 75 pulgadas. La transmisión de la actividad se realizará por la cuenta oficial de Facebook de la entidad.

La institución precisó que el dinero recaudado financiará el patrullaje de serenazgo, la limpieza pública, el mantenimiento de parques y la ejecución de infraestructura vial en el Cercado de Lima.