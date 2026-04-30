Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta herramienta facilita que los infractores accedan a los beneficios de ley, como descuentos de hasta el 83 % por pronto pago | Foto: Difusión
Esta herramienta facilita que los infractores accedan a los beneficios de ley, como descuentos de hasta el 83 % por pronto pago | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Un total de 1 127 768 ciudadanos ya se encuentran inscritos en el servicio gratuito “Alerta Pitazo” del Servicio de Administración Tributaria (SAT), una herramienta digital que envía mensajes de texto automáticos a los conductores y propietarios de vehículos para informarles sobre nuevas multas de tránsito u órdenes de captura.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.