Un total de 1 127 768 ciudadanos ya se encuentran inscritos en el servicio gratuito “Alerta Pitazo” del Servicio de Administración Tributaria (SAT), una herramienta digital que envía mensajes de texto automáticos a los conductores y propietarios de vehículos para informarles sobre nuevas multas de tránsito u órdenes de captura.

Esta plataforma, operativa desde el año 2004, registró un crecimiento relevante durante el último periodo tras sumar a 81 697 nuevos usuarios solo durante el 2025.

El sistema funciona enviando una notificación al día siguiente de registrarse la papeleta, lo que permite al ciudadano conocer su situación legal de forma inmediata y evitar que el desconocimiento de la infracción derive en procesos de ejecución coactiva o el internamiento del vehículo en un depósito.

La inmediatez de estos avisos también facilita que los infractores accedan a los beneficios de ley, como descuentos de hasta el 83 % por pronto pago según el Reglamento Nacional de Tránsito, o que presenten sus descargos de manera oportuna si fuera el caso.

¿Cómo acceder a esta plataforma?

Para acceder a este servicio sin costo, los interesados deben seguir tres pasos en el portal oficial www.sat.gob.pe:

Ingresar a la opción “Alerta Pitazo” Completar el formulario con sus datos personales Finalizar el proceso haciendo clic en el botón “Registrarme”

La institución recordó que, ante cualquier consulta adicional, los ciudadanos tienen a su disposición la línea Aló SAT (01) 315 2400, el número de WhatsApp (+51) 999 431 111 y el correo electrónico asuservicio@sat.gob.pe.