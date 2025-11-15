El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima lanzó una campaña de incentivos dirigida a los contribuyentes que realicen el pago puntual de la cuarta cuota de su impuesto predial y arbitrios, cuyo plazo máximo de cancelación es el 28 de noviembre.

Y es que, por Navidad, la entidad tributaria sorteará un total de 20 ‘gift cards’ valorizadas en S/ 1 000 y S/ 500 durante diciembre, con el objetivo es ofrecer un reconocimiento a la puntualidad y proveer un apoyo económico para las compras navideñas.

“En esta oportunidad impulsamos el pago oportuno a través de incentivos como las gift cards que, seguramente, serán de mucha utilidad para nuestros vecinos ganadores”, afirmó Pilar Caballero, gerente general del SAT.

Beneficios y plataformas de pago

Las tarjetas de regalo, auspiciadas por Banco Falabella, podrán ser utilizadas en las tiendas físicas y plataformas web de Falabella, hipermercados Tottus, Precio Uno, y tiendas de mejoramiento del hogar Sodimac y Maestro.

De ese modo, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el SAT de Lima ha habilitado diversas plataformas de pago virtuales:

Página web oficial: www.sat.gob.pe

Billeteras virtuales: Yape y Plin

Canales bancarios: BCP, Interbank, BBVA y Scotiabank

Agentes de servicio: Western Union y KasNet.

¡No importa dónde te encuentres! AQUÍ puedes cancelar tu impuesto vehicular, predial y arbitrios en cuestión de minutos. (Fuente: El Peruano)

Programa adicional para vecinos puntuales

Además del sorteo de las tarjetas de regalo, los contribuyentes que se mantengan al día con el impuesto predial podrán acceder a los beneficios del programa Vecino Limeño Puntual.

Este programa ofrece visitas guiadas gratuitas a recintos históricos y emblemáticos de Lima, como el Estadio Nacional, Palacio de Gobierno, la Basílica Catedral, y diversos museos. Así como la participación en talleres y cursos completamente gratuitos.

Para consultas adicionales sobre los pagos o detalles de la campaña, el SAT de Lima ha puesto a disposición los siguientes canales de contacto para los ciudadanos:

WhatsApp: + 51 999 431 111

+ 51 999 431 111 Línea telefónica (Aló SAT): (01) 315-2400

(01) 315-2400 Correo electrónico: asuservicio@sat.gob.pe

asuservicio@sat.gob.pe Redes sociales: @SATdeLima