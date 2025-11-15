El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima lanzó una campaña de incentivos dirigida a los contribuyentes que realicen el pago puntual de la cuarta cuota de su impuesto predial y arbitrios, cuyo plazo máximo de cancelación es el 28 de noviembre.
Y es que, por Navidad, la entidad tributaria sorteará un total de 20 ‘gift cards’ valorizadas en S/ 1 000 y S/ 500 durante diciembre, con el objetivo es ofrecer un reconocimiento a la puntualidad y proveer un apoyo económico para las compras navideñas.
Newsletter Buenos días
“En esta oportunidad impulsamos el pago oportuno a través de incentivos como las gift cards que, seguramente, serán de mucha utilidad para nuestros vecinos ganadores”, afirmó Pilar Caballero, gerente general del SAT.
CONOCE MÁS: SAT de Lima otorga descuentos hasta del 90 % en el pago de multas administrativas
Beneficios y plataformas de pago
Las tarjetas de regalo, auspiciadas por Banco Falabella, podrán ser utilizadas en las tiendas físicas y plataformas web de Falabella, hipermercados Tottus, Precio Uno, y tiendas de mejoramiento del hogar Sodimac y Maestro.
De ese modo, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el SAT de Lima ha habilitado diversas plataformas de pago virtuales:
- Página web oficial: www.sat.gob.pe
- Billeteras virtuales: Yape y Plin
- Canales bancarios: BCP, Interbank, BBVA y Scotiabank
- Agentes de servicio: Western Union y KasNet.
MÁS INFORMACIÓN: ¿Más de 60 años? Podrías dejar de pagar impuesto predial con este simple trámite
Programa adicional para vecinos puntuales
Además del sorteo de las tarjetas de regalo, los contribuyentes que se mantengan al día con el impuesto predial podrán acceder a los beneficios del programa Vecino Limeño Puntual.
Este programa ofrece visitas guiadas gratuitas a recintos históricos y emblemáticos de Lima, como el Estadio Nacional, Palacio de Gobierno, la Basílica Catedral, y diversos museos. Así como la participación en talleres y cursos completamente gratuitos.
Para consultas adicionales sobre los pagos o detalles de la campaña, el SAT de Lima ha puesto a disposición los siguientes canales de contacto para los ciudadanos:
- WhatsApp: + 51 999 431 111
- Línea telefónica (Aló SAT): (01) 315-2400
- Correo electrónico: asuservicio@sat.gob.pe
- Redes sociales: @SATdeLima
VIDEO RECOMENDADO:
TE PUEDE INTERESAR
- ¡No importa dónde te encuentres! AQUÍ puedes cancelar tu impuesto vehicular, predial y arbitrios en cuestión de minutos
- Evita sanciones y el traslado de tu vehículo a un depósito: consulta AQUÍ si cuenta con una orden de captura activa
- Deudas por multas de tránsito de los últimos cinco años es de S/1.200 millones: esta es la radiografía del caos y la impunidad
Contenido sugerido
Contenido GEC