El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima anunció que la Municipalidad de Lima aplicará descuentos de entre el 65 % y 90 % sobre el monto insoluto, reincidencias, gastos y costas, a fin de que los ciudadanos puedan cumplir con el pago de sus multas administrativas.

Se trata de sanciones económicas impuestas por la Gerencia de Fiscalización y Control y la Gerencia de Movilidad Urbana, derivadas de la verificación de una conducta que incumple las disposiciones administrativas del municipio, tales como: abrir un local sin contar con la respectiva autorización municipal o carecer de certificado vigente expedido por Defensa Civil, entre otros.

Este beneficio fue aprobada a través la Ordenanza N.º 2774 de la Municipalidad de Lima, y establece rebajas según el año de la imposición de la infracción y el canal de pago que elija el ciudadano:

Desde el 2020 y años anteriores:

90 % de descuento si cancelas a través de www.sat.gob.pe, Yape o plataformas de bancos afiliados.

85 % de descuento si pagas en cualquiera de las cajas del SAT de Lima.

Desde el 2021 al 2022

80 % de rebaja para pagos en la web del SAT, Yape o bancos autorizados.

75 % de rebaja cancelando en las cajas del SAT.

A partir del 2023 al 31 de julio del 2025:

70 % de descuento pagando en la web del SAT, Yape o bancos afiliados.

65 % de rebaja si abonas en las cajas del SAT.

“Estos descuentos tendrán una vigencia de casi dos meses, siendo la fecha de término el 28 de noviembre. Además, para acceder a los beneficios deberán realizar el pago al contado en una sola cuota y desistir de cualquier recurso administrativo, solicitudes no contenciosas o procesos judiciales”, explicó el subgerente de Gestión de Cobranza, Pedro Vera Loayza.

En otro momento, el funcionario sostuvo que son más de 68.000 multas las que estarán afectas a dichos beneficios, lo que permitirá a los ciudadanos regularizarlas y eviten acciones de cobranza coactiva.

Conoce cuánto debes

Debes ingresar a www.sat.gob.pe, darle clic al botón “Paga tus tributos y papeletas” y digita tu número de documento de identidad. Allí podrás ubicar el monto de la multa administrativa; recuerda que los descuentos ya estarán aplicados y podrás pagar en esa misma plataforma.

Para más información, comunícate a la línea de WhatsApp (999 431 111), llamando al Aló SAT 315-2400 o escribiendo al correo asuservicio@sat.gob.pe y redes sociales (@SATdeLima).