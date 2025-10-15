Una jornada que debía ser de celebración terminó en tragedia. Un estudiante de 17 años del colegio Aichi Nagoya, de Vitarte, perdió la vida tras ser arrastrado por una ola en la playa Agua Dulce, en Chorrillos, mientras participaba de una sesión de fotos junto a sus compañeros de promoción.

Según testigos, el joven fue llevado mar adentro por la corriente y estuvo varios minutos desaparecido antes de ser rescatado. Apenas lograron sacarlo del agua, intentaron reanimarlo en la orilla y lo trasladaron en ambulancia hacia un centro de salud cercano, donde solo se certificó su deceso.

El adolescente, el mayor de cinco hermanos, solía trabajar en sus tiempos libres para ayudar económicamente a su familia. Sus padres, entre lágrimas, acudieron a la morgue de Lima para el reconocimiento del cuerpo.

El grupo de escolares había acudido a la playa acompañado por algunos padres de la junta directiva del salón. Sin embargo, no había personal docente presente, ya que la actividad no fue organizada oficialmente por el colegio. La institución lamentó profundamente la pérdida y anunció apoyo psicológico para los alumnos afectados.

Adolescente ayudaba con la economía del hogar. Foto: captura / América Noticias

De acuerdo con información preliminar, tres estudiantes fueron arrastrados por el mar. Uno de ellos logró recuperarse y recibió el alta médica, mientras que otro permanece internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en estado delicado.

Las autoridades investigan las circunstancias del incidente y si hubo advertencias previas sobre las condiciones del mar. En la zona, bañistas frecuentes aseguran que el oleaje suele ser fuerte y peligroso, especialmente en esta época del año.

La noticia ha generado conmoción en la comunidad educativa y reavivado el debate sobre la supervisión en actividades extracurriculares no oficiales. En Vitarte, vecinos, amigos y familiares preparan el velorio del joven, quien será recordado por su esfuerzo, responsabilidad y ganas de salir adelante.