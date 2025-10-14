Un violento ataque se registró este martes en el distrito de Villa El Salvador (VES), luego de que un grupo de mototaxistas piratas destrozara un bus de la Línea 10 E en plena vía pública, mientras este se encontraba con pasajeros a bordo.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:00 a.m., en el cruce de las avenidas Talara y Revolución, una zona transitada a esa hora.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, el enfrentamiento se inició cuando el bus impactó por detrás a una de las mototaxis. Tras el choque leve, el conductor del vehículo menor descendió para encarar al chofer del bus, pero la discusión no llegó a un acuerdo.

Cuando el conductor del bus intentó retirarse del lugar, el mototaxista llamó a varios de sus compañeros para bloquearle el paso.

Los videos muestran cómo los mototaxistas rodearon la unidad y arrojaron piedras y palos, rompiendo las lunas del parabrisas y las puertas del vehículo. Los pasajeros, alarmados por la violencia, intentaron protegerse dentro del bus mientras los atacantes continuaban golpeando la unidad.

Si bien no se reportaron heridos, el bus terminó con graves daños materiales. En el punto del ataque existe una cámara de seguridad municipal, cuyas imágenes serán claves para identificar a los responsables.