En un operativo conjuntos, la Municipalidad de El Agustino y la Policía Nacional del Perú (PNP) recuperaron luego de cinco años un tramo de la avenida Nicolás Ayllón, que había sido invadido por ambulantes, recicladores y actividades ilegales.
Así es que se pudo liberar la cuadra 2 de esta importante vía que había sido parcialmente cerrada al tránsito por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima.
En imágenes de Buenos Días Perú se ve como era la zona años antes. Los vecino vivían con miedo ante la constante presencia vendedores informales, acumulación de desechos, consumo de bebidas alcohólicas y hasta fiestas sin autorización.
Meses antes, la zona se había sido restablecido de manera parcial con tránsito vehicular moderado, sin embargo, la ocupación continuaba generando problemas de seguridad y afectando la circulación de esta importante vía de acceso a El Agustino.
El operativo transcurrió sin mayores enfrentamientos, aunque algunos ocupantes mostraron resistencia. Aun así, la mayoría de puestos informales fue desmontada y la vía fue despejada para uso vehicular y peatonal.
Un mototaxista indicó al matinal que ante era casi “imposible” pasar y que tenían que realizar maniobras poniendo en peligro su vida, pero ahora la situación es diferente.
