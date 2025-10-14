Un joven de 23 años fue asesinado de ocho disparos en el asentamiento humano Sarita Colonia, en el distrito de Villa María del Triunfo, luego de intentar evitar que dos delincuentes le robaran su motocicleta.

La víctima, identificada como Julio César Ortiz López, se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con un grupo de amigos durante la noche cuando fue interceptado por los asaltantes. Según testigos, Ortiz se resistió al robo de su unidad, lo que provocó que uno de los criminales le disparara varias veces para concretar el ataque.

Mientras tanto, el segundo delincuente apuntaba con otra arma a los acompañantes del joven, impidiéndoles intervenir o auxiliar a su amigo. Tras cometer el crimen, ambos huyeron a bordo de la motocicleta de la víctima.

Los familiares de Julio llegaron al lugar entre lágrimas. Contaron que el joven trabajaba como repartidor de delivery y que fue asesinado a pocos metros de su vivienda. Pidieron justicia y exigieron a las autoridades capturar a los responsables.

Los vecinos de la zona denunciaron que Sarita Colonia se ha convertido en un punto rojo de la delincuencia, donde los robos, asaltos y asesinatos son cada vez más frecuentes. Además, reclamaron mayor patrullaje y presencia policial en el lugar, que es de difícil acceso y carece de iluminación adecuada.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.