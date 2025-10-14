En conferencia de prensa, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que, como parte de un plan integral contra la delincuencia organizada, la Policía podrá acceder al levantamiento del secreto bancario en un plazo máximo de seis horas en casos vinculados a la extorsión.

La medida busca agilizar las investigaciones y frenar el flujo económico de las redes criminales.

Arriola explicó que esta acción será posible gracias al trabajo coordinado entre la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que designarán jueces exclusivos para atender con celeridad estos procedimientos.

Asimismo, anunció que en menos de 15 días se pondrá en marcha una división de investigación de extorsiones, que contará con un departamento especializado en delitos cometidos contra transportistas, uno de los sectores más afectados por este tipo de amenazas.

El alto mando policial adelantó también que se presentarán proyectos de ley para modificar los plazos procesales en delitos de alto impacto.

Entre las propuestas figuran la ampliación de la flagrancia a 72 horas, la reducción de los trámites judiciales para la detención preliminar y la creación de un plazo especial de 15 días para investigaciones complejas.

Por su parte, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció la creación de un equipo especial autónomo contra la extorsión y el sicariato, que contará con presupuesto propio y estará reforzado con entre 10 y 15 fiscalías de bandas criminales.

Finalmente, Arriola aseguró que, durante el paro nacional convocado para este miércoles 15, la Policía garantizará el derecho a la movilización pacífica. “Nosotros no salimos a agredir absolutamente a nadie; salimos a acompañar al prójimo, afirmó.