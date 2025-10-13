Un macabro hallazgo ocurrió la tarde de hoy, lunes 13 octubre, cuando Serenazgo de Ate encontró los cadáveres de dos hombres en el límite con Chosica, cerca a un río.

Uno de los cuerpos fue hallado maniatado y con perforación de al menos siete balas, mientras que el otro, a unas cuadras, posee signos de llevar varios días en el lugar. Familiares llegaron a reconocer uno de los cuerpos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga si ambos fallecidos podrían estar vinculados al mismo crimen.