Los cuerpos de dos hombres fueron encontrados la tarde de hoy. La PNP investiga ambos asesinatos. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Redacción EC
Redacción EC

Un macabro hallazgo ocurrió la tarde de hoy, lunes 13 octubre, cuando Serenazgo de encontró los cadáveres de dos hombres en el límite con Chosica, cerca a un río.

Uno de los cuerpos fue hallado maniatado y con perforación de al menos siete balas, mientras que el otro, a unas cuadras, posee signos de llevar varios días en el lugar. Familiares llegaron a reconocer uno de los cuerpos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga si ambos fallecidos podrían estar vinculados al mismo .

