Un devastador incendio ocurrido la noche del sábado 11 de octubre en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, dejó más de 200 familias damnificadas y decenas de viviendas completamente destruidas.

El fuego, que se propagó rápidamente debido a la explosión de balones de gas, consumió por completo las casas de material precario y redujo a cenizas los electrodomésticos, muebles y pertenencias de los vecinos.

“ Estaba trabajando, mi vecina me llamó y me dijo que se estaba quemando toda la casa. Todo se ha quemado, no tengo nada”, relató una de las afectadas a Buenos Días Perú.

Fuego destruye viviendas y deja a cientos sin hogar en SJM. (Foto: GEC)

Otra vecina, visiblemente afectada, contó entre lágrimas que solo pudo rescatar a sus mascotas: “ Estaban todas mis cosas acá dentro. Lo único que hice fue agarrar a mis dos perritos. Salí con ellos y comencé a gritar ‘¡mi casa, mi casa!’ dentro de mi desesperación”.

Los damnificados pasaron la noche a la intemperie y fueron reubicados temporalmente en carpas instaladas por las autoridades locales, donde intentan recuperarse del impacto emocional y material.

“No tenemos frazadas, hemos perdido todo. Esta era mi casa, no tenemos a dónde ir. Quisiéramos que nos apoyen, que no se queden en palabras nada más ”, expresó otra vecina.

El incendio también cobró la vida de varias mascotas, que quedaron atrapadas entre las llamas. Al día siguiente, maquinaria pesada del municipio removía los escombros mientras los vecinos buscaban entre los restos algún objeto recuperable o material reciclable.

Vecinos de Pamplona Alta claman ayuda tras perderlo todo en devastador incendio. (Foto: GEC)

La alcaldesa de San Juan de Miraflores se trasladó a la zona afectada y señaló que se evaluará si las familias podrán regresar al lugar, ya que el terreno pertenecería al Ministerio de Educación. En tanto, diversas asociaciones y grupos vecinales se han movilizado para entregar víveres, ropa y agua a las personas afectadas.

El siniestro, que generó pánico en toda la comunidad, ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de miles de familias que habitan en zonas de alto riesgo sin acceso a servicios básicos ni medidas de prevención frente a incendios.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.