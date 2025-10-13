Investigan incendio de vehículo en La Perla como posible caso de extorsión. (Foto: GEC)
Investigan incendio de vehículo en La Perla como posible caso de extorsión. (Foto: GEC)
Redacción EC

Un vehículo quedó reducido a cenizas frente a una empresa ubicada en la cuadra 25 de la avenida La Paz, en el distrito chalaco de , en lo que las autoridades no descartan que se trate de un .

El , registrado durante la madrugada de este lunes, alarmó a los vecinos de la zona, quienes reportaron explosiones y llamas que envolvieron por completo la unidad. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar para controlar el fuego, pero el auto quedó completamente destruido.

Auto arde en llamas en avenida La Paz. (Foto: GEC)

Durante la inspección, los agentes hallaron una mochila y un chaleco perteneciente a la (PNP) entre los restos calcinados, hallazgo que ha despertado sospechas sobre las circunstancias del siniestro y la identidad del propietario del vehículo.

Según testigos, el automóvil permanecía estacionado frente al local cuando, sin previo aviso, empezó a arder repentinamente. Algunos residentes intentaron auxiliar con extintores, pero el fuego se propagó con rapidez.

El lugar quedó acordonado por efectivos policiales, quienes vienen recabando imágenes de las cámaras de seguridad cercanas para identificar si hubo presencia de sospechosos o si se utilizó algún tipo de acelerante.

Auto se incendia frente a empresa en La Perla. (Foto: GEC)

El parabrisas reventado, la pintura completamente chamuscada y una caja de luz derretida por el calor son evidencia de la violencia del fuego. Fuentes policiales indicaron que no se descarta que el incendio haya sido provocado como parte de un mensaje intimidatorio, una posible o venganza criminal.

