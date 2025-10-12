El alcalde de la provincia de Pataz, en La Libertad, Aldo Carlos Mariños, llegó este domingo a Lima tras caminar durante 48 días desde su comunidad de Tayabamba. El recorrido tuvo como objetivo exigir atención del Gobierno a las necesidades de su provincia.

El burgomaestre arribó acompañado de una comitiva y fue recibido por simpatizantes y ronderos en la Plaza San Martín, en el Centro de Lima. Luego, se dirigió hacia Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente José Jerí.

Mariños inició su recorrido el pasado 25 de agosto con el objetivo de entregar al Gobierno Central un pliego de reclamos de su población. Durante el trayecto realizó diversas paradas en los pueblos y ciudades que atravesó.

“Logramos hacer caravanas de quince mil, veinte mil personas por algunos pueblos”, contó el alcalde en una entrevista con RPP el jueves 9 de octubre.

Entre sus principales pedidos figuran el asfaltado de las vías principales de la provincia y la creación de la Universidad Nacional de Pataz. Según explicó, a lo largo de la ruta también recibió nuevas demandas de la población que se fue sumando a su caminata.

Durante la tarde, el presidente José Jerí se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X, donde invitó al alcalde a dialogar en Palacio de Gobierno. “Siempre es importante escucharnos entre peruanos. Habrá puntos de encuentro y seguramente diferencias. Por ello invito hoy a Aldo Carlos, alcalde de Pataz, a Palacio de Gobierno, a dialogar”, publicó el mandatario.

Mientras ofrecía un discurso en la Plaza San Martín, Mariños dio a conocer la invitación presidencial ante sus seguidores. “Señores, señores, quiero decirles algo. Acabo de recibir un Twitter de José Jerí, el presidente de la República actual, el que está ahorita en Palacio de Gobierno”, anunció entre aplausos.

Luego leyó el mensaje del mandatario y afirmó: “Voy a ir a la mesa de diálogo y en esa mesa voy a plantear que nos atiendan los representantes de todos los gremios, que nos atiendan a la juventud, que nos atienda la generación Z, porque tenemos que dejar a un costado nuestros egoísmos, nuestros resentimientos. No es momento de ellos, el Perú está demasiado dolido para seguir desangrándolo. La única forma de salvarlo es con responsabilidad”.

Poco después, el alcalde de Pataz ingresó a Palacio de Gobierno junto a un grupo de ronderos para sostener una reunión con el Ejecutivo. Mariños indicó que permanecerá en Lima para continuar con las gestiones y confirmó que participará en las movilizaciones del 15 de octubre.