La Municipalidad de San Isidro emitió un comunicado la mañana de este viernes en el que confirmó haber recibido reportes de intoxicación de perros durante sus paseos en la vía pública, presuntamente por el contacto con una sustancia desconocida.

Según la información oficial, los incidentes se habrían registrado en el Subsector 5.4, entre la avenida Guardia Civil y las calles 33, 27 y Ricardo Angulo. Como medida inmediata, el municipio dispuso labores de limpieza en 20 manzanas a la redonda desde la noche del jueves para reducir cualquier riesgo.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“ Nos encontramos en proceso de revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables de este acto inaceptable de crueldad animal ”, indicó la comuna distrital.

Asimismo, se reforzó la presencia de personal de Seguridad Ciudadana y se pidió a los vecinos extremar precauciones al sacar a pasear a sus mascotas.

“Reiteramos nuestro compromiso con el bienestar animal y la seguridad de todos los vecinos y vecinas de San Isidro”, señala el comunicado.

Comunicado de la Municipalidad de San Isidro.

La alarma se encendió la noche del jueves 10 de octubre, cuando usuarios de la red social X (antes Twitter) comenzaron a reportar la presunta presencia de una sustancia tóxica en parques, jardines y aceras del distrito.

De acuerdo con los testimonios, varios perros y gatos habrían muerto tras inhalar o lamer el químico. “Han puesto veneno en parques y jardines. Esto no es un accidente, es un acto malicioso. Ya se han reportado tres perritos fallecidos”, escribió una usuaria que exigió la intervención inmediata de las autoridades locales.

Los mensajes más compartidos mencionan que los hechos se concentraron en el sector Corpac, especialmente entre las cuadras 27 y 28 de la avenida Guardia Civil y los alrededores del parque Berninzoni. Algunos vecinos aseguran que el número de animales muertos superaría los quince entre ayer y hoy.

⚠️ ¡DENUNCIA PÚBLICA Y CRIMINAL!⚠️



HAN PUESTO VENENO en parques, jardines y aceras en las zonas de la foto y aledaños (hasta el momento). Esto NO es un accidente, es un ACTO MALICIOSO. Ya se han reportado 3 perritos fallecidos por ingerirlo. 🚨



Exigimos limpieza inmediata,… pic.twitter.com/Px4Ct2UBHh — Niamh Hanrahan (@niamhanrahanc) October 11, 2025

Investigación y antecedentes

Veterinarias del sector informaron que los síntomas observados en los animales sugieren la inhalación de un gas o químico altamente tóxico, capaz de provocar colapso inmediato. Algunas fuentes no descartan que se trate de estricnina, una sustancia letal que ya fue utilizada en otros casos similares.

En julio de este año, vecinos de Surco denunciaron la muerte de ocho mascotas por la inhalación de veneno en parques del distrito. La sustancia, según reportes vecinales, habría sido el mismo compuesto.

Las autoridades de San Isidro informaron que los informes técnicos serán elevados a la Procuraduría municipal, a fin de determinar las acciones legales correspondientes.