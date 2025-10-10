Los estudiantes de universidades públicas de todo el país pueden y postular a Beca Permanencia 2025 para obtener un subsidio mensual que les permita continuar sus estudios sin contratiempos económicos. Por ello, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) dio a conocer las condiciones que les pueden otorgar más puntaje.

La postulación para obtener una de las 8000 becas es virtual y gratuita hasta el martes 4 de noviembre, a través de www.pronabec.gob.pe/beca-permanencia/. Y no hay límite de edad para inscribirse.

Es preciso aclarar que los únicos requisitos para postular a Beca Permanencia son los siguientes:

Ser estudiante de una universidad pública elegible por el concurso y cursar desde el segundo ciclo o año académico

Tener buen rendimiento académico (como mínimo medio superior en el último periodo académico concluido o acumulado)

Estar en condición de pobreza o pobreza extrema vigente, de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh)

Los criterios que permitirán obtener más puntos durante el proceso postulación se basan en diferentes conceptos. Uno de ellos es de acuerdo a al perfil académico: pueden obtener hasta 50 puntos quienes ocupan el primer o segundo puesto de su promoción universitaria; mientras que los que acreditan encontrarse dentro del décimo o quinto superior, tendrán 45 y 40 puntos, respectivamente.

Otro concepto es la característica de la universidad en la que se puede obtener hasta 25 puntos. Se clasifican por grupos según el nivel de priorización (link de la lista: https://acortar.link/jNBHOR), criterio que se basa en la empleabilidad, investigación, enseñanza, desempeño estudiantil y soporte al estudiante. Y también según el ratio de selectividad (link de la lista: https://acortar.link/mryZr2), criterio que indica cuán mayor es el esfuerzo que realiza el postulante para lograr la admisión.

Condiciones priorizables que dan puntaje adicional

Entre las condiciones priorizables, para la actual convocatoria 2025 de Beca Permanencia, se ha agregado un criterio que ofrece más puntos a los estudiantes de universidad pública de una región con mayor deserción académica. Por ejemplo, los estudiantes de Madre de Dios, Lambayeque, Arequipa, Cusco y Pasco tendrán hasta 10 puntos porque se registra alta tasa de interrupción de estudios. En el siguiente enlace puedes encontrar el detalle de todas las regiones: https://acortar.link/Jm6IQY

Asimismo, como en otros concursos del Pronabec, Beca Permanencia 2025 también otorga puntos por condición de vulnerabilidad acreditada, como tener una discapacidad; ser bombero o hijo de bombero; pertenecer a comunidades nativas amazónicas, campesinas o pueblo afroperuano; ser víctima de la violencia ocurrida en el país entre 1980 y 2000; pertenecer al ámbito del Huallaga o del Vraem; haber crecido en desprotección familiar, entre otros.

En tanto, quienes acrediten pobreza extrema obtendrán 10 puntos. En este concepto de condiciones priorizables el puntaje máximo a alcanzar es de 25 puntos adicionales.

Para más detalles sobre la tabla de puntaje del concurso, los interesados pueden revisarlos en las bases publicadas en www.pronabec.gob.pe/beca-permanencia/

Los 8000 ganadores la beca obtendrán la cobertura de sus gastos de alimentación, movilidad local y útiles de escritorio.

Para consultas escribe al Facebook www.facebook.com/PRONABEC, al WhatsApp 914 121 106, o llama a la línea gratuita 0800 000 18 o a la central telefónica (01) 612 82 30.

