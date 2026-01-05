El programa Beca Permanencia, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), se ha consolidado como una de las iniciativas más importantes para miles de jóvenes de bajos recursos y alta vulnerabilidad a nivel nacional. Entre los beneficios que brinda figuran el acceso a universidades o institutos, así como la cobertura de costos académicos, matrícula, pensiones, admisión y titulación, gastos de manutención (alimentación, movilidad y alojamiento) y materiales de estudio. En ese sentido, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció que la subvención que corresponde a este programa de la convocatoria 2025 se viene otorgando de acuerdo con lo establecido en las bases del concurso y en función de los calendarios académicos de cada universidad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS PARA LA ENTREGA DE LA SUBVENCIÓN DE LA BECA PERMANENCIA?

A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio de Educación (Minedu), mediante el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), indicó que los pagos que se realizan en cuanto a la Beca Permanencia se basa de acuerdo a lo establecido en los criterios del concurso y los cronogramas académicos de cada universidad. Así, según la Resolución Jefatural publicada el 18 de diciembre de 2025, los beneficios del programa rigen desde su adjudicación, con la condición de que el estudiante esté cursando estudios en la fecha de su emisión.

De esta manera, durante esta primera etapa para la entrega de la ayuda económica lo conforman 5854 de los 7983 nuevos becarios adjudicados, mientras que el resto de beneficiarios aún será a partir del inicio de su siguiente ciclo académico, lo cual dependerá del cronograma determinado por estas instituciones. Por su parte, desde el Minedu rechazaron que la aplicación de este criterio esté relacionada con una limitación presupuestal, por lo que dejaron en claro que existen los recursos suficientes para cubrir la subvención de todos los estudiantes de la convocatoria 2025.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL POCO PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA BECA 18 DE PRONABEC?

En los últimos días, miles de jóvenes peruanos se mantienen a la expectativa por la continuidad de Beca 18, los otros programas de Beca 18, Beca Técnico Productiva y Beca Permanencia. Si bien es cierto, el Congreso de la República anunció que incluyeron en el dictamen del Presupuesto Público 2026 los recursos para financiar el servicio a nivel nacional, desde el Poder Ejecutivo informaron que los S/ 50 millones aprobados solo alcanzarían para cubrir 2 000 becas, lo que afectaría a un amplio porcentaje de estudiantes que aspiraban a una de las 20 000 vacantes anunciadas anteriormente.

Por su parte, la viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Cecilia García, señaló que, con el financiamiento disponible hasta la fecha, aún no se ha definido un monto exacto que se otorgará del programa Beca 18, aunque reconoció que el margen es limitado debido a que el dinero también está destinado para gasto corriente y planillas de maestros. “Con S/50 millones, que es lo adicional que nos han dado, podríamos llegar, en el mejor de los casos, a 2.000 becas. Nuestro ideal es sacar las más posibles porque sabemos las expectativas que se habían creado. Los 50 millones que nos han dado es para todo. De hecho, hay un déficit”, explicó también la funcionaria del Pronabec para La República.