Radiografía del ataque Agua Marina: cómo se perpetró el atentado y los presuntos responsables

Cerca de dos mil seguidores de la agrupación Agua Marina disfrutaban de un concierto en el Círculo Militar Tarapacá, en Chorrillos, cuando, pasadas las 10:20 de la noche del último miércoles, una ráfaga de disparos desató el terror, pues se trataba de un ataque contra la agrupación musical .

De inmediato, los cantantes y músicos abandonaron el escenario, mientras que los asistentes se tiraban al suelo o se escondían detrás de sillas como medida de precaución. El concierto fue suspendido y las personas abandonaron el recinto. Previamente se había presentado en el lugar la orquesta de sala Zaperoko.

El Comercio pudo conocer que, de acuerdo con las investigaciones policiales, que dos sujetos en moto se desplazaron por las avenidas Defensores del Morro y Confraternidad para perpetrar el ataque. Los delincuentes realizaron 27 disparos por la parte trasera del escenario.

Los delincuentes realizaron 27 disparos contra el estrado donde se presentaba Agua Marina. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

El animador Wilson Javier Ruiz Julca y el tecladista César Augusto More Nizama presentan impactos de bala en la espalda, mientras que Luis Quiroga Querevalú registra tres impactos de bala y su hermano Manuel fue herido en el muslo. Ellos fueron llevados en un inicio al policlínico Juan José Rodríguez Lazo de Chorrillos, pero, debido a la gravedad de sus heridas, luego fueron trasladados a la clínica Maisón de Sante del sur y al Hospital Guillermo Almenara. El quinto afectado es el vendedor de bebidas Percy José Nolasco Champan, quien tiene un impacto de bala en el abdomen y fue evacuado al hospital Casimiro Ulloa.

La situación de Wilson Ruiz es grave y será sometido a una intervención quirúrgica en las próximas horas. Su estado es de pronóstico reservado, según confirmó su pareja. Sin embargo, EsSalud indicó que Ruiz Julca y César More se encuentran estables.

“En estos momentos, los pacientes no están en riesgo y se encuentran en el área de Cuidados Especiales de Emergencia. Deberán quedarse hospitalizados para observación. No requieren operación y no hay riesgo de muerte. No hay órganos comprometidos. Ambos pacientes se encuentran despiertos”, detalló Ricardo Villarán, médico emergenciólogo del hospital Guillermo Almenara.

Tras el ataque, la Policía activó un plan cerco para capturar a los atacantes. Según versiones de los testigos, los dos sujetos en moto dispararon desde la avenida Confraternidad y trataron de huir por la avenida Los Defensores del Morro, pero desistieron de esa posibilidad al ver a un grupo de policías, por lo que optaron por regresar y escapar por la Av. Confraternidad.

Los delincuentes dispararon contra el escenario donde presentaba la orquesta Agua Marina desde la avenida Confraternidad. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, detalló que en la escena del ataque se hallaron 27 casquillos de bala calibre 9 milímetros Parabellum y que se cotejarán para determinar si fueron percutadas desde una misma arma o de otras diferentes.

Las hipótesis del ataque a Agua Marina

El ataque contra la orquesta Agua Marina sería producto de las extorsiones que vienen sufriendo desde el año pasado, tal como lo denunció en su momento Pepe Quiroga, director de la agrupación norteña.

Laydi Gómez, pareja de Wilson Ruiz, señaló que el integrante de Agua Marina le había contado que los dueños de la agrupación eran extorsionados.

La Policía sospecha que detrás del ataque estaria una banda de extorsionadores.

Cabe recordar que hace unas semanas se difundió un audio en el que se escucha al delincuente Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, amenazar al grupo y exigirle el pago de “cupos” para poder presentarse en Carabayllo el próximo 12 de octubre sin “inconvenientes”.

“No es dable que hoy en día las personas se aprovechen de la situación y hagan eventos... le invito a coordinar con mi coordinador y queden en algo pacífico”, indicó ‘El Monstruo’.

Garantías

El presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú (Aseap), Walter Dolorier, desmintió públicamente al general PNP Felipe Monroy, quien horas antes había declarado que el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos se realizó sin autorización ni garantías.

“El evento sí tenía permiso municipal. Ha habido una mala información. Todo está en proceso de investigación”, señaló Dolorier ante la prensa, recalcando que el espectáculo contaba con licencia de funcionamiento vigente y cumplía con las medidas de seguridad exigidas por ley.

El representante gremial precisó que la empresa promotora, a cargo de Santos Humberto Sánchez, cumplió con todos los requisitos legales para desarrollar el evento en la sede Tarapacá del Círculo Militar. “El Ejército tiene el contrato con la promotora hace un mes y medio, donde se le ha dado los derechos para realizar este tipo de espectáculos”, explicó.

Asimismo, Dolorier indicó que el local ya cuenta con licencia de funcionamiento municipal, por lo que no requiere autorización adicional de la prefectura ni trámite de garantías. “El promotor tiene su propio equipo de seguridad, y el local cumplía con las medidas necesarias”, añadió.

El titular de Aseap remarcó que no hubo personas intervenidas y que el caso se encuentra actualmente bajo investigación fiscal. “Es un tema que se pudo prevenir, pero ha sorprendido a todos”, sostuvo.

Dolorier destacó también la trayectoria del grupo piurano: “Agua Marina es una empresa muy seria en este tipo de espectáculos”, afirmó.

Como se recuerda, el general Felipe Monroy señaló que el show de Agua Marina, en el Círculo Militar de Chorrillos, no contaba con los permisos ni garantías necesarios para su realización.

La autoridad había manifestado que el evento artístico fue organizado sin autorización municipal y en condiciones vulnerables. El escenario, indicó, "daba la espalda a la avenida y estaba cubierto solo por una tela, completamente expuesto. Los disparos vinieron por ahí, mientras la orquesta cantaba". Además, dijo que la falta de documentación impidió que la Policía diseñara un plan de seguridad.

Luego del ataque armado ocurrido durante la presentación de la orquesta de cumbia Agua Marina la noche del último miércoles, la Municipalidad de Chorrillos informó que los organizadores del evento solicitaron el permiso “por la vía regular”.

“Nos unimos al pedido enérgico de la ciudadanía para las autoridades delGobierno, a fin de tomar medidas más efectivas en torno al evidente crecimiento del crimen organizado, algo que a diario alcanza al ciudadano de a pie, principal motor de nuestra sociedad“, sostuvieron.