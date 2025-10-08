Una balacera registrada la noche del miércoles 8 de octubre interrumpió el concierto de la agrupación de cumbia Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos. El hecho generó pánico entre los asistentes, quienes fueron evacuados del recinto.

La Policía Nacional activó el Plan Cerco en la zona y cerró la avenida Confraternidad, en los alrededores del Círculo Militar, para garantizar la seguridad y capturar al atacante. Unidades especializadas permanecen desplegadas mientras continúan las investigaciones.

Según información preliminar, tres integrantes del grupo resultaron heridos tras el ataque. Testigos relataron que los disparos se produjeron cerca de las 10:20 p.m., cuando la banda se encontraba interpretando una de sus canciones sobre el escenario.

De acuerdo con América Noticias, un hombre a bordo de una motocicleta habría efectuado los disparos a quemarropa desde la vía pública, específicamente desde la parte posterior del escenario. Los heridos fueron trasladados a un centro de salud cercano.

Hasta el momento, Agua Marina no ha emitido un pronunciamiento oficial ni confirmado si el ataque estaría vinculado a extorsiones recientes. No obstante, cabe recordar que días atrás se difundió un audio atribuido a Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, donde amenazaba al grupo y les exigía el pago de “cupos” para poder presentarse en Carabayllo el próximo 12 de octubre sin “inconvenientes”.

En el registro se le escucha decir: “No es dable que hoy en día las personas se aprovechen de la situación y hagan eventos... le invito a coordinar con mi coordinador y queden en algo pacífico”. Moreno fue capturado recientemente por la Policía.

Orquestas muestran su respaldo

Las muestras de apoyo hacia la agrupación no se han hecho esperar. Diversos artistas nacionales expresaron su solidaridad a través de redes sociales.

Armonía 10 publicó un mensaje en Instagram en el que expresó: “¡Basta ya! Hacemos un llamado a las máximas autoridades, basta de la delincuencia, basta de la indolencia, de la indiferencia. El Perú se desangra”.

Por su parte, Dina Páucar escribió en Facebook: “Desde lo más profundo de mi alma, envío mi fuerza, oración y solidaridad a mis hermanos de Agua Marina. Le pido al Señor Dios que todos los integrantes se encuentren bien y que puedan recuperarse pronto. ¡Basta de tanta violencia!”.

La orquesta Zaperoko también se pronunció con un extenso comunicado en el que condenó el atentado y exigió medidas concretas contra la inseguridad ciudadana. “Lo ocurrido no es un hecho aislado. Es una muestra más de la profunda crisis de inseguridad que atraviesa el país... Exigimos al Gobierno Central que deje la indiferencia. La inacción no puede ser la respuesta”, señalaron.

La agrupación chalaca añadió que la delincuencia “opera impunemente” y que el crimen organizado “roba la tranquilidad de los peruanos”. Expresaron además su compromiso de apoyar a sus colegas de Agua Marina y a los músicos heridos, reiterando: “No permitiremos que el miedo ni la extorsión nos silencien”.