El Ministerio del Interior (Mininter) se pronunció este miércoles sobre el caso de la suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Judith Cuba Lara, protagonista de un incidente dentro de un bus de transporte público en Lima.

“El Ministerio del Interior expresa su tajante rechazo al acoso físico y virtual al que viene siendo sometida la suboficial Teresa Cuba Lara por exigir sus derechos como miembro de la Policía Nacional”, señaló la institución a través de un comunicado.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La entidad recordó que el acoso constituye un delito sancionado con pena privativa de la libertad y reiteró su compromiso de seguir trabajando “firmemente contra el crimen en todas sus modalidades y en favor de la seguridad de todos los peruanos”.

El pronunciamiento se da luego de que circulara un video donde se observa a la agente discutiendo con el chofer José Villafuerte Alata, de la empresa Urano Tours.

Según la defensa de la suboficial, el conductor no respetó la Ley N.° 26271, que dispone que los policías en servicio activo no están obligados a pagar pasaje en el transporte público.

Stefano Miranda, abogado de la suboficial, explicó que Cuba abordó el vehículo tras culminar su turno en la Dirección de Turismo de la PNP, mostró su identificación y comunicó que no pagaría el pasaje.

Sin embargo, el conductor se negó a acatar la disposición. “Los delitos no se sancionan, se sentencian. Estoy seguro de que el tiempo nos dará la razón y vamos a tener una sentencia condenatoria que ejemplifique que a la Policía se le respeta”, manifestó el abogado a RPP.

Por su parte, el chofer José Villafuerte aseguró a Panamericana Televisión que la suboficial nunca se identificó y que la situación se agravó cuando ella habría llamado a un coronel para intervenirlo.

“Subió con su hijo y un acompañante. Mi error fue pedirle que se identifique. Lo que pasó es que llamó a un coronel, todo fue un infierno. Ella casi me hace chocar en Bolognesi, yo me quise detener en la comisaría de Alfonso Ugarte y me dijo que siguiera, que en Caquetá me iban a detener”, relató el conductor, quien permaneció detenido por 28 horas antes de ser liberado.