Vecinos del asentamiento humano Villa Hermosa Las Flores, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, reportaron el colapso del techo de un reservorio de Sedapal, lo que los dejó sin servicio de agua potable durante cuatro días.
El incidente se registró el último viernes, afectando directamente a unas treinta familias del sector Cruz 10 de Marzo. Los pobladores denunciaron que el agua bombeada desde el reservorio dañado salía turbia y con restos de escombros, lo que representaba un riesgo sanitario.
Teresa Copara, secretaria general del asentamiento humano, señaló que la situación se volvió crítica: “No tenemos agua para cocinar ni asearnos. Las madres están pensando ir al río Rímac a lavar la ropa”, expresó en declaraciones a RPP.
Ante la denuncia pública, Sedapal activó su protocolo de emergencia y envió un equipo técnico especializado al lugar. Los trabajadores instalaron tuberías aéreas provisionales para restablecer el suministro.
El reservorio afectado, que tiene más de 50 años de antigüedad, permanece abierto desde el viernes, por lo que los vecinos también expresaron preocupación ante la posibilidad de proliferación de zancudos transmisores del dengue.
Sedapal no ha precisado todavía las causas del derrumbe del techo del reservorio ni si este será reemplazado o reparado de forma integral en los próximos días.
