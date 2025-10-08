Hernán Medrano Marin
Mesas de trabajo ante extorsión en el transporte: instalación, plazos y qué medidas concretas se tomarán
Hasta el momento, son dos las reuniones que se han llevado a cabo en las últimas horas, entre los transportistas y los poderes del Estado, para establecer soluciones concretas a la crisis que afronta dicho sector a causa de la criminalidad, la misma que viene dejando varias víctimas mortales a su paso. Fue precisamente al término de la primera cita, con la PCM, la noche del lunes, que voceros de los gremios de transporte anunciaron el levantamiento del paro, el cual se iba a extender por un día más. Tanto esta, como la mesa de trabajo con el Congreso de esta martes, ha dejado una serie de acuerdos que deberán ser trabajados en los próximos días.

