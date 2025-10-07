Hernán Medrano Marin
Lo que se discutía en Comisión de Transportes mientras se desarrollaba la jornada de paro en las calles
En medio de una nueva jornada de manifestación por parte de los transportistas, la tarde de este lunes, la Comisión de Transportes del Congreso sesionó de forma extraordinaria a fin de abordar el tema de la crisis en el sector transporte a causa de la extorsión y el sicariato. Además de los miembros de la comisión, en la cita participaron representantes del Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y dirigentes gremiales.

