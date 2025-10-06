Antes de concluir este año 2025, el Sistema de Flagrancia contará con 38 unidades en 34 distritos judiciales del país, con el objetivo de reforzar la lucha contra el flagelo de la criminalidad que asola nuestro país. Así lo anunció la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.

La autoridad precisó que próximamente serán implementadas unidades piloto de flagrancia delictiva en los distritos judiciales Madre de Dios, Áncash, Huaura, Junín, Pasco, Huancavelica, Cañete, Selva Central y Ayacucho.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Así lo expresó al inaugurar de forma virtual la Unidad de Flagrancia Modelo Tipo 2 en la Corte de Ucayali, con la cual alcanzan las 29, ceremonia en la que destacó que su implementación permitirá imponer sanciones ejemplares no solo en procesos por delitos comunes, sino también en graves.

“La delincuencia tendrá en las unidades de flagrancia una sanción ejemplar, y ya no solamente los delitos considerados de bagatela, sino también los delitos más graves como de extorsión, feminicidio, de robo grabado, entre otros” , expresó, desde el Centro de Comando de Palacio de Justicia, la mañana de este 6 de octubre.

Hay que resaltar que estas unidades introducen un nuevo modelo de trabajo que agrupa en un solo inmueble a las instituciones involucradas en el proceso por flagrancia, para dar una respuesta inmediata al delito, en plazos que no superen las 72 horas.

Delitos en flagrancia. Foto: César Bueno @photo.gec

Así, la jueza suprema instó a las juezas y jueces de las unidades de flagrancia del país a imponer penas efectivas o penas cortas para estar a la altura de las expectativas de la ciudadanía en el combate contra la delincuencia.

En su discurso, la magistrada refirió que, según reportes estadísticos, de los 25 mil 738 casos ingresados a las unidades de flagrancia, se han resuelto 23 mil 283, lo que representa un 90.46% de resoluciones dentro del plazo establecido.

“Esto confirma que solo mediante un trabajo articulado, basado en la voluntad y compromiso de quienes administran justicia, podemos lograr resultados efectivos”, indicó.

Señaló que, a la fecha, están en funcionamiento 28 unidades de flagrancia en varias cortes: La Libertad, Lambayeque, Sullana, Santa, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, Callao, Arequipa, Tacna, Tumbes, Cusco, Ica, Huánuco y Cajamarca.

De otro lado, recalcó necesaria la asignación adecuada de recursos, por lo que reiteró al Ministerio de Economía y Finanzas financiar a las instituciones que forman este sistema (Policía, Poder Judicial, Fiscalía y Defensa Pública).