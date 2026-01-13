22 mil unidades dejarán de circular por el paro de transporte en Lima y Callao: a qué empresas y rutas pertenecen

Este miércoles 14 de enero, desde las 00 horas, se llevará a cabo un nuevo paro de transportistas en Lima y Callao, en respuesta a ola de extorsión, cobro de cupos y asesinatos que continúa afectando al sector. Se estima que más de 320 empresas acatarán la medida, paralizando por completo sus operaciones.

De acuerdo con Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, organización que agrupa a las principales líneas de Lima, durante la jornada de protesta dejarán de circular más de 22 mil vehículos en la capital, entre buses, cústers y combis. En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones ante las posibles dificultades de tránsito en las calles.

Se espera una movilización bajo la modalidad de “hombre-máquina” en las principales vías de la capital, como la Panamericana y zonas de San Juan de Lurigancho. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec / ANTONIO MELGAREJO

Ojeda detalló que durante este miércoles se espera una movilización bajo la modalidad de “hombre-máquina” en las principales vías de la capital, como la Panamericana y zonas de San Juan de Lurigancho. Habrá un apagado de motores de los vehículos en las principales vías de la capital.

Según el Observatorio de Criminalística, cada ocho horas un conductor es asesinado por sicarios. En tanto, Ojeda señaló que el 80% de los transportistas se ve forzado a pagar cupos de entre 10 y 30 soles diarios a organizaciones criminales.

Cabe mencionar que Martín Ojeda y Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de las Empresas de Transportes de Lima y Callao (CTU), en una conferencia de prensa realizada el lunes, comunicaron su decisión de cambiar la fecha de la medida de fuerza que inicialmente había sido anunciada para el jueves.

Lugares de concentración

Ojeda explicó que se planea que esta movilización se de bajo la modalidad de “hombre-máquina”. Es decir, una protesta en la que los choferes paralicen sus unidades, dejando los motores apagados de sus vehículos o realizando marchas simbólicas. La idea es utilizar las propios unidades como manifestación visible.

Uno de los reclamos de los transportistas es que se cumpla con la promesa del Gobierno de otorgar apoyo a los familiares de choferes asesinados. Foto: GEC

Algunos puntos estratégicos donde se realizarán las concentraciones estarán en la Panamericana y en los accesos a San Juan de Lurigancho.

“Hay una falta total de prevención. No existe ningún sistema que nos proteja de esta racha de crímenes, que se presentan prácticamente cada diez días. Es inaceptable la falta de apoyo por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público. Buscamos recuperar la vida y el respeto hacia nuestro país, la ciudadanía y los conductores”, expresó Ojeda.

¿Qué exigen?

Los transportistas han destacado que uno de sus principales reclamos es la falta de reglamentación operativa de la Ley 32490, la cual crea una unidad de élite integrada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para enfrentar el crimen organizado.

Aunque la norma fue promulgada en noviembre del 2025, los transportistas aseguran que aún no se ha designado a los responsables, asignado presupuesto o definido una estructura operativa. Por ello, consideran que, sin estos elementos, la ley permanece solo como “letra muerta”, in un impacto real en las calles.

En anteriores paros la PNP puso a disposición de la ciudadanía vehículos para su traslado a ciertos puntos. Para esta ocasión aun no ha confirmado si hará lo mismo. (@photo.gec)

Además, los transportistas exigen que se cumpla con la promesa del Gobierno de otorgar apoyo a los familiares de choferes asesinados y piden que se haga cumplir la prohibición de dos personas a bordo de una motocicleta.

Empresas que acatarán

Según el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, en el paro de transportistas serán casi 22 mil los vehículos que dejarán de operar. Entre las empresas que no brindarán servicio están:

La 50

El Rápido S.A.

Transporte Huáscar S.A.

Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C.

Empresa de Transportes y Servicios Salvador S.A.C. (ETSSSAC)

Vipusa

Empresa de Transportes Edilberto Ramos S.A.C.

Urbanito

Empresa de Transportes Nueva América S.A.

Chosicano

Transportes Negociaciones Santa Anita S.A.C.

E.S.T. Santa Catalina S.A. (ESTSACASA)

Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (ETRASCPSA)

Con respecto al resto de empresas de transporte, Martín Ojeda recalcó que cada una podrá decidir libremente si se suma o no a la paralización. No obstante, hizo un llamado a considerar la actual situación de inseguridad que atraviesa el país. “No estamos en conflicto. Lo que debemos hacer es unirnos en todos los sentidos, tanto usuarios como conductores estamos cansados”, afirmó.

Virtualidad en centros de estudio

En respuesta al paro de transportistas de este miércoles, las principales casas de estudio y centros de enseñanza de Lima y Callao optaron por trasladar todas sus actividades presenciales a la modalidad remota. La medida busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La Universidad del Pacífico, por ejemplo, informó que los programas de Pregrado, Escuela de Postgrado, Escuela Preuniversitaria e Idiomas se desarrollarán a distancia durante dicha jornada. La institución mantendrá abiertas sus instalaciones para quienes requieran acceder, aunque anticipó posibles restricciones en algunos servicios.

En tanto, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, mediante un comunicado, anunció que todas las actividades, “tanto académicas como administrativas, se realizarán de manera virtual” el miércoles 14 de enero. La universidad solicitó a sus estudiantes, docentes y personal administrativo mantenerse atentos a las próximas comunicaciones oficiales.

Por su parte, las sedes en Lima del instituto de inglés Británico ofrecerán clases en formato virtual durante este miércoles, como acción preventiva. Los locales fuera de la capital seguirán dictando clases presenciales.

Otros centros de estudios que han tomado la misma decisión de dictar clases virtuales solo por mañana son la UNALM, UPC, UNI, Universidad de Lima, ICPNA, PUCP, entre otros.

Suspensión de talleres

El Servicio de Parques de Lima (Serpar), entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima, anunció la suspensión temporal de todas las clases y los talleres previstos para este miércoles 14 de enero en sus clubes y espacios recreativos.

Según el comunicado oficial, la decisión busca “salvaguardar la seguridad de los usuarios, docentes y personal administrativo”, ya que la falta de transporte público dificultará el acceso a los recintos durante dicha jornada.

El organismo agregó que las actividades serán reprogramadas y que cualquier actualización sobre la reanudación de los talleres se dará a conocer a través de sus canales oficiales.