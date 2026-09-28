Las clases escolares en la región Tacna continuarán durante el paro del servicio de transporte urbano e interurbano anunciado para este lunes 28 y martes 29 de septiembre. Sin embargo, las instituciones educativas deberán adoptar medidas preventivas y flexibles para garantizar la seguridad y continuidad del servicio educativo.

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Así lo dispuso la Dirección Regional de Educación (DRE) Tacna a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), directores de instituciones educativas y comunidad educativa, ante la posibilidad de que la paralización dificulte el desplazamiento de estudiantes, docentes, personal administrativo y familias.

De acuerdo con la disposición, las UGEL deberán evaluar el nivel de afectación del transporte en cada jurisdicción y, considerando las características de las zonas urbanas y rurales, determinar las medidas que correspondan.

Comunicado de la Municipalidad de la DRE Tacna. / LENOVO-46

En las instituciones educativas ubicadas en zonas urbanas o localidades donde la paralización impida o dificulte significativamente el desplazamiento de estudiantes y personal, los directores deberán implementar estrategias flexibles de atención educativa. Estas deberán permitir la continuidad del servicio y considerar los recursos disponibles y las condiciones de cada territorio.

En tanto, en las zonas rurales o localidades donde el paro no afecte el transporte y existan condiciones adecuadas y seguras para el desplazamiento de la comunidad educativa, el servicio educativo continuará de manera presencial.

La DRE Tacna también precisó que, en los ámbitos rurales donde las actividades dependan del transporte interurbano y este resulte afectado por la paralización, los directores deberán coordinar con su respectiva UGEL la estrategia de atención educativa que corresponda.

Asimismo, los directores deberán mantener una comunicación permanente y oportuna con las familias e informar sobre las disposiciones adoptadas durante el paro. También deberán advertir sobre las situaciones que puedan representar un riesgo para los integrantes de la comunidad educativa.

Si las condiciones del territorio imposibilitan la prestación del servicio educativo, las instituciones deberán comunicarlo a la UGEL correspondiente y adoptar las acciones de reprogramación y recuperación de las actividades educativas, conforme a la normativa vigente.

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Tolerancia para trabajadores municipales

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Tacna informó que establecerá una tolerancia de hasta una hora en el horario de ingreso para los servidores municipales que se vean directamente afectados por las dificultades de traslado durante el paro del 28 y 29 de septiembre.

La comuna señaló que las demoras ocasionadas directamente por los problemas de transporte no serán consideradas tardanza injustificada ni darán lugar a medidas disciplinarias, siempre que correspondan a esta situación excepcional.

Comunicado de la Municipalidad de Tacna.

Las horas de demora podrán ser compensadas de acuerdo con las disposiciones y coordinaciones establecidas por cada área. Además, la atención al público durante ambos días comenzará a las 9:00 horas, como medida complementaria ante la paralización del transporte.

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