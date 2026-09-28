DRE dispone continuidad de clases y medidas preventivas ante paro de transporte. (Foto: Andina)
DRE dispone continuidad de clases y medidas preventivas ante paro de transporte. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las clases escolares en la región Tacna continuarán durante el paro del servicio de transporte urbano e interurbano anunciado para este lunes 28 y martes 29 de septiembre. Sin embargo, las instituciones educativas deberán adoptar medidas preventivas y flexibles para garantizar la seguridad y continuidad del servicio educativo.

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