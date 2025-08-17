La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció la creación de una mesa de trabajo para promover el desarrollo del distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, región Loreto.
El grupo multisectorial, de carácter temporal, fue creado mediante la Resolución Ministerial N.° 190-2025-PCM, publicada en una edición extraordinaria de El Peruano. Su objetivo es formular una estrategia de intervención territorial que permita mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer la institucionalidad local y garantizar una mejor respuesta estatal frente a sus necesidades.
La mesa estará presidida por la Secretaría de Descentralización de la PCM e integrada por representantes de los ministerios del Ambiente; Defensa; Desarrollo e Inclusión Social; Economía; Educación; Energía y Minas; Interior; Mujer; Producción; Relaciones Exteriores; Salud; Trabajo; Transportes; y Vivienda.
También participarán la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, el Gobierno Regional de Loreto, el alcalde provincial de Mariscal Ramón Castilla y cuatro delegados de la sociedad civil organizada de Santa Rosa de Loreto.
Entre sus principales funciones figuran la elaboración de una agenda de desarrollo territorial que identifique prioridades y una propuesta de acciones e inversiones en el corto y mediano plazo. Asimismo, podrá crear subgrupos de trabajo para atender temas específicos y solicitar asesoramiento técnico a instituciones públicas y privadas sin que ello implique gasto al tesoro público.
La instalación de la mesa deberá realizarse en un plazo máximo de diez días hábiles y funcionará hasta que asuma el alcalde del distrito de Santa Rosa de Loreto. Al culminar su labor, presentará un informe final a la PCM con los avances y resultados alcanzados.
