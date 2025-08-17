Ilich López resaltó que la eventual presidencia de Víctor Cutipa debe ejercerse con una visión integral del país. (Foto: Composición)
Ilich López resaltó que la eventual presidencia de Víctor Cutipa debe ejercerse con una visión integral del país. (Foto: Composición)
Redacción EC
Redacción EC

El congresista (Acción Popular), tercer vicepresidente del Parlamento, se pronunció sobre la eventual designación de (JPP-Voces del Pueblo) como nuevo presidente de la Comisión de Energía y Minas para el periodo legislativo 2025-2026.

LEE: Colombia, el riesgo es que te quedes con Petro. Crónica de Fernando Vivas sobre el discurso del presidente colombiano

En diálogo con RPP, López sostuvo que respeta los acuerdos entre bancadas y resaltó la importancia de que la conducción del grupo se haga con una perspectiva nacional:

“Estoy de acuerdo, en general, con que la democracia se trabaje en el Parlamento. Le ha correspondido, por los acuerdos entre las bancadas (Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y Bloques Democráticos, que son una bancada conjunta). Y, a quien ellos determinen para su presidencia, hay que recomendarle que sea con una visión integral del país.

Asimismo, se refirió al debate en torno al (Reinfo) y a los desafíos de la minería en el Perú:

“El tema del Reinfo va más allá, en el Perú se tienen grandes concesiones mineras formales que solo explotan poco territorio. Para hacer un ejemplo más geográfico, en el Perú las concesiones son del tamaño de Lima Metropolitana, pero solo se explota el Centro de Lima”.

Finalmente, López enfatizó que cualquier conducción debe priorizar el interés nacional: “Debe buscarse que la explotación de la minería le beneficie al Perú”.

La designación de Cutipa a la Comisión de Energía y Minas se da en un contexto de crisis y debate en el sector. (Foto: Andina)
La designación de Cutipa a la Comisión de Energía y Minas se da en un contexto de crisis y debate en el sector. (Foto: Andina)

Como se recuerda, de acuerdo con fuentes parlamentarias y con declaraciones del vocero de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, a , todo indica que el congresista .

Aunque aún no existe un documento oficial, Sánchez adelantó que la decisión ya está tomada. Cutipa, abogado y militante de Juntos por el Perú desde junio de 2024, fue elegido congresista por Moquegua en 2021 bajo las filas de Perú Libre.

MÁS: Líder de clan minero en Pataz estuvo procesado durante seis años por caso de droga

El legislador ha presentado ocho proyectos de ley vinculados al sector minero, entre ellos dos que derivaron en ampliaciones del Reinfo. Su último proyecto, el N° 12030, busca promover la diversificación industrial del sector minero metálico.

La eventual designación de Cutipa, cercano políticamente al expresidente Pedro Castillo y defensor de la minería informal, se da en un escenario marcado por la crisis del sector, el debate sobre la ley MAPE y las tensiones en torno a la formalización minera.

Críticas a la elección

En declaraciones a este diario, el ex viceministro de Minas Augusto Cauti cuestionó que las comisiones se definan en función de “cupos e intereses partidarios” y calificó de “lamentable” que no se priorice a perfiles con experiencia y neutralidad.

Por su parte, el abogado ambientalista César Ipenza advirtió que con Cutipa se correría el riesgo de repetir un manejo “cerrado y poco constructivo” de la comisión, sin un debate técnico amplio.

“La comisión estará nuevamente en manos de alguien vinculado a la minería informal, lo cual no garantiza un proceso transparente ni beneficioso para el país”, sostuvo.

