Elecciones 2026: récord histórico de cargos en juego y una ciudadanía que ya no confía en la política

El 2026 será el año electoral con mayor número de cargos a escoger en el último cuarto de siglo. Los ciudadanos llamados a las urnas tendrán que votar para elegir los reemplazos de 13.240 autoridades en los tres niveles de gobierno.

Por un lado, se votará por el presidente de la República, los dos vicepresidentes, 130 miembros de la cámara de diputados, 60 integrantes del nuevo Senado y 15 parlamentarios andinos (titulares y suplentes). A nivel subnacional, se votará para escoger 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 342 consejeros regionales, 1.910 alcaldes y regidores provinciales y otros 10.730 en municipios distritales.

Entre abril y octubre se organizarán cinco elecciones que redefinirán el actual mapa político del país (presidencial, legislativas, del Parlamento Andino, de autoridades regionales y locales).

El último año con más coincidencias en estos procesos fue el 2006, pero en ese período se eligió a 70 parlamentarios menos (el Congreso era unicameral y tenía solo 120 integrantes), así como un alcalde provincial y 58 alcaldes distritales menos. Ese año, los electores votaron en total por 12.606 cargos en el gobierno central, en el legislativo y en los gobiernos subnacionales, un 5% menos de lo que se elegirá en el 2026.

Más cargos, pero menos interés

La cifra récord de autoridades a escoger coincide con la excesiva oferta de candidatos que, solo para las elecciones generales de abril, superarían los 9 mil postulantes para la plancha presidencial, el Congreso y el Parlamento Andino, como ha informado El Comercio. Pero, también, contrasta con la creciente desafección política y el desinterés de los electores, que en los últimos años se ha situado en máximos históricos.

Hacia la primera mitad del año, tres de cada cuatro peruanos señalaba no confiar en partidos políticos, registrándose los mayores porcentajes en niveles socioeconómicos C y D (78% y 82%), así como en las zonas norte y sur (78% y 80%), según cifras de Datum Internacional.

La cifra ha aumentado desde mediados del 2023, cuando el 72,7% de los encuestados no confiaba en partidos políticos. Esta tendencia también se refleja en la simpatía por alguna agrupación. En junio, un 63% declaró que no simpatizaba con ningún partido.

¿Qué efecto podría tener este escenario en los futuros comicios? Para Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, la crisis política de los últimos años ha generado desconfianza y hartazgo con la política. Esto alcanza a los más jóvenes: el 62% de quienes votarán por primera vez dice estar poco o nada informado sobre política, según un estudio de la encuestadora publicado en mayo de este año en este Diario.

“En el 2021 había 18 partidos. Hoy hay 43. El aumento de la oferta, lejos de lograr mayor conexión entre la población, ha ampliado esa desconexión. Si antes conocer a 18 partidos era difícil, conocer 43 es casi imposible. Por ejemplo, la elección al Senado podría resultar confusa y generar que haya un voto blanco o nulo involuntario por falta de manejo de las cédulas", explica Torrado.

Según la especialista, la decepción hacia la política se puede traducir en el voto de varias formas. “Una es con el voto viciado voluntario como protesta; otra, votar por candidatos que puedan representar esa protesta”, sostiene.