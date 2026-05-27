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Resumen

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El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) encabezó una caravana y un mitin en Pucallpa este miércoles 27, a menos de dos semanas para la segunda vuelta electoral. Desde allí, prometió bonos de hasta S/ 5 mil y ratificó un eventual indulto al exmandatario Pedro Castillo.

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