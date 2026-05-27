El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) encabezó una caravana y un mitin en Pucallpa este miércoles 27, a menos de dos semanas para la segunda vuelta electoral. Desde allí, prometió bonos de hasta S/ 5 mil y ratificó un eventual indulto al exmandatario Pedro Castillo.

Sánchez volvió a colocar a Castillo en el centro de su discurso electoral. “Han secuestrado a nuestro presidente”, afirmó, a pesar de que este permanece recluido en el penal de Barbadillo por dar un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022.

El candidato de izquierda insistió en un discurso de confrontación entre “el pueblo” y las élites políticas. “Todavía no se da la victoria popular y ya han dicho que nos van a vacar. ¿El pueblo permitirá que le quiten la democracia?”, dijo ante sus simpatizantes. En otro momento señaló: “Somos pobres, pero al pueblo se respeta. Es la hora de la inclusión”.

Sánchez también llamó a sus seguidores a convertirse en personeros para “defender el voto”, en un discurso similar al desplegado por su contendora en la segunda vuelta, Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Retórica

Sánchez reiteró su promesa de elevar progresivamente la remuneración mínima vital hasta S/ 1.814, pese a que más del 70% de trabajadores en el país se encuentra en la informalidad y fuera del alcance efectivo de esa propuesta.

También planteó el acceso universal a la educación universitaria y bonos de entre S/ 3.000 y S/ 5.000 para agricultores arroceros afectados por la sobreproducción.

“Lo mínimo que debería hacer el Estado es darle un bono de tres mil, cuatro mil o cinco mil soles que les permita resistir”, señaló el candidato tras asegurar que sostuvo reuniones con representantes del sector arrocero.

Durante la jornada difundió en la red social X una fotografía junto al excandidato presidencial Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación.

“Un solo equipo para trabajar por el Perú”, escribió Sánchez.

Como parte de su denominada “Ruta Castillista”, Sánchez continuará este jueves sus actividades proselitistas en Huánuco y Cerro de Pasco.